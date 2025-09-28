San Juan se prepara para vivir dos noches únicas de cine, aventura y naturaleza. El prestigioso Banff Mountain Film Festival World Tour regresa con una cuidada selección de documentales y cortometrajes que celebran el espíritu de exploración, la conexión con el entorno natural y la cultura de montaña.

En su 25° aniversario en Argentina, el festival se presentará los días 2 y 3 de octubre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson como parte de su Gira Argentina 2025 y en el marco de los 80 años del Club Andino Mercedario (CAM).

Desde su nacimiento en 1976 en el pueblo de Banff, en Canadá, el festival creció hasta convertirse en un fenómeno global. En Argentina se realiza de manera ininterrumpida desde 2001. En este cuarto de siglo, el Banff se consolidó como un punto de encuentro para amantes de la montaña, los deportes extremos, la exploración y el cuidado del medio ambiente.

Las entradas para las funciones ya pueden adquirirse de forma online en el siguiente link. El valor es individual por día: $20.000; cocios del Club Andino Mercedario: $18.000

También están disponibles en el local de Ansilta (Francisco Laprida oeste 460), con la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés (promoción válida hasta el 30 de septiembre).

El Banff no es solo una serie de proyecciones sino el relato de historias reales de superación que une a exploradores, deportistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Para más detalles del programa ingresar aquí