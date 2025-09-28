Ariel Giménez, de 29 años y nacionalidad argentina, fue detenido por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su captura se produjo durante una serie de allanamientos, cuando regresaba a su domicilio en Florencio Varela, el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Según los elementos iniciales de la causa, Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, sino que fue el hombre contratado por la banda narco para una tarea clave: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos y sepultar a las víctimas: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El informe detalla que el acusado fue interceptado en el trayecto de regreso a su vivienda. Al parecer, no tuvo conocimiento del operativo policial ya que, días atrás, había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Giménez es el sexto detenido en la causa.

La detención de Giménez se suma a las cinco personas que ya habían sido apresadas en días previos. Los otros sospechosos vinculados con la organización delictiva son:

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana.

Iara Daniela Ibarra (19, argentina).

Andrés Maximiliano Parra (18, argentino).

Magalí Celeste González Guerrero (28, argentina).

Víctor Sotacuro Lázaro (detenido en la noche del viernes en Villazón, Bolivia).

Mientras se avanza en las detenciones en el ámbito local, la investigación se concentra en la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien es señalado como el principal sospechoso del triple femicidio narco.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina emitió una notificación roja por parte de Interpol para intensificar la búsqueda internacional. El documento de Interpol incluye datos identificatorios de “Pequeño J”, quien es de nacionalidad peruana y nació el 10 de septiembre de 2005.

La reconstrucción de los hechos contenida en la notificación de Interpol atribuye a Valverde Victoriano la participación en los crímenes cometidos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025, en la vivienda ubicada en la calle Chañar N° 702, en Florencio Varela.

El informe detalla que “Pequeño J”, junto a un grupo de personas no identificado, actuó de manera coordinada con la intención deliberada de causar la muerte de las víctimas. Los agresores habrían aplicado "múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas". Además, se señala que actuaron “a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento” de las víctimas.

La calificación legal que pesa sobre Tony Janzen Valverde Victoriano es la de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, lo que implica una pena máxima de 35 años de prisión.