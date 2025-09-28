La madrugada de este domingo 28 de septiembre comenzó con un siniestro vial en el departamento Rivadavia, donde un hombre resultó herido tras volcar su automóvil.

El hecho ocurrió en la intersección de Talcahuano y Manuel Zavalla (ex Cabaña), cuando un Ford Focus impactó contra un utilitario utilitario Peugeot Partner Patagónica. El golpe provocó que el automóvil volcara y quedara con las ruedas hacia arriba en medio de la calle.

De acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el conductor del Focus perdió el control del vehículo antes de chocar contra el utilitario, que estaba estacionado en la zona. La velocidad y la fuerza del impacto derivaron en el vuelco.

Una ambulancia de los Servicios de Emergencia acudió al lugar y trasladó al conductor herido al Hospital Rawson. Hasta el momento no trascendió la identidad del hombre ni el diagnóstico de las lesiones.

Personal policial trabaja para establecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.