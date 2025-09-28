El expediente que investiga el pago por error de $110.000.000 (ciento diez millones de pesos) realizado por la Minera Andina del Sol, radicada en Iglesia, tiene una fecha definida para avanzar: la audiencia de formalización se llevará a cabo el 30 de septiembre. Esta audiencia es crucial para determinar las responsabilidades en torno a la transferencia equivocada.

La historia judicial comenzó cuando la compañía minera denunció que había girado la millonaria suma por equivocación y que los destinatarios, lejos de devolverla, se habrían quedado con el dinero. Aunque la investigación se abrió de inmediato, el proceso judicial se vio "empantanado" durante varios meses debido a una discusión sobre la jurisdicción competente.

El primer revés ocurrió en mayo de 2025, cuando se intentó formalizar la investigación. En esa ocasión, la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, declaró la incompetencia y resolvió que los imputados debían ser juzgados en la provincia de San Luis, donde se encontraban los supuestos responsables del cobro.

Esta decisión generó una fuerte reacción en la fiscalía sanjuanina. El fiscal Guillermo Heredia insistió en que el caso era competencia de San Juan, argumentando que el perjuicio económico se registró en la provincia y que la minera tiene asiento allí. También recurrieron e impugnaron esta resolución los querellantes, los abogados Juliana Vizcaino y Rubén Pontoriero, y posteriormente la fiscal de impugnación Marcela Torres.

Finalmente, la polémica llegó al juez de Impugnación Renato Roca, quien dio vuelta esta resolución. Roca resolvió que el expediente debía quedarse en San Juan, dejando sin efecto lo dispuesto en primera instancia.