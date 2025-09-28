La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales se encuentra a cargo de la investigación de un grave siniestro vial catalogado como un choque "moto/moto" con "lesiones graves". El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre de 2025, cerca de las 18:30 horas, en Boulevard Sarmiento, a unos 150 metros antes de la intersección con San Miguel.

Los conductores involucrados en el impacto fueron identificados como Sosa Dario (29), quien circulaba en una moto Blitz, y Santiago Navarro (43), conductor de una moto Brava 110.

Según la descripción oficial de los hechos, ambos motoristas se encontraban circulando por Boulevard Sarmiento. Se estableció que Sosa se desplazaba desde el cardinal oeste hacia el este. Por su parte, Navarro lo hacía en sentido contrario, es decir, de este a oeste. El informe de la UFI detalla que, por "circunstancias que son motivo de investigación", Navarro "se habría cruzado de carril, impactando de frente a Sosa".

Tras la violenta colisión, ambos conductores resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital Rawson. Se especificó que Santiago Navarro fue movilizado en estado inconsciente, mientras que Dario Sosa presentaba "muchos dolores en su cuerpo".