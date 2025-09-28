San Juan ha llegado a la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una propuesta tecnológica y cultural que ha sido calificada como "furor". La provincia busca reafirmar su identidad y consolidarse como un destino turístico de nivel internacional bajo el título de Capital Nacional del Turismo Astronómico y el lema “San Juan: cielo, tierra y energía”.

El corazón del stand sanjuanino, el Nº 1340, ubicado en el Pabellón Azul, esquina de Avenida J y Calle 11, es la cápsula inmersiva. Esta experiencia, que cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, ofrece un viaje sensorial de cinco minutos que combina imágenes audiovisuales, efectos de viento y sonido envolvente. El objetivo es recrear un recorrido por los cielos considerados como "los más limpios del mundo".

La cápsula inmersiva no solo se enfoca en la observación estelar, sino que también acerca la diversidad turística de San Juan. Durante el recorrido, el público puede conocer paisajes icónicos de la provincia, incluyendo:

Ischigualasto

La Pampa del Leoncito

Observatorios astronómicos

Diques

La Ruta del Vino

Esta propuesta innovadora busca mostrar la oferta de naturaleza, cultura y tradición de la provincia. El stand también se complementa con espectáculos artísticos, shows en vivo, y la presentación de la propuesta de municipios, agencias y observatorios.

El gobernador Marcelo Orrego visitó el stand el sábado, donde dialogó con prestadores turísticos, productores locales y referentes culturales. Orrego expresó su conformidad con la experiencia, señalando que desarrollaron "distintos matices para mostrar nuestras provincias".

El mandatario aprovechó la oportunidad para destacar otros recursos sanjuaninos, indicando que la provincia es líder en la producción de aceite de oliva, pistachos y tomate industrializado, y ocupa el segundo lugar en la producción de vinos. Además, resaltó que San Juan cuenta con más de 300 días de sol y diques para disfrutar en verano.

Finalmente, el gobernador extendió una invitación a visitar la provincia y a participar en la Fiesta Nacional del Sol, la cual se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el velódromo.

El stand de San Juan está abierto al público general y a profesionales el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 14 a 21 horas. Para los profesionales del sector turístico, la feria continuará exclusivamente los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, de 10 a 19 horas. La meta es posicionar a San Juan como uno de los destinos más atractivos de Argentina y Latinoamérica.