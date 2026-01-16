Una insólita persecución policial se registró en Quilmes, en Buenos Aires, cuando dos delincuentes intentaban escapar a caballo tras cometer un robo en la costanera. La escena, captada en video, muestra cómo los efectivos interceptaron a los sospechosos y rescataron a los animales involucrados.

Los ladrones montaban una yegua mientras otros dos caballos los seguían. Según se observa en las imágenes, un patrullero se puso a la par de los fugitivos, y un agente forcejeó con uno de ellos por la ventana del vehículo hasta lograr derribarlos al asfalto junto con la yegua. Los delincuentes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Los caballos, incluyendo la yegua protagonista del escape, fueron trasladados a un refugio local. La yegua, llamada Sonda, tiene unos cuatro años, está preñada y según la directora del refugio, Karina, era explotada para robar a los vecinos con armas blancas. Además, fueron rescatados un potrillo y un caballo mayor, de 12 años, apodado “el abuelo”. Todos los animales presentaban signos de maltrato y desnutrición.

El episodio pone de relieve una modalidad de robo que había generado múltiples denuncias de vecinos en Quilmes, quienes alertaron a las autoridades sobre los caballos utilizados para cometer delitos. Tras el operativo, el refugio espera cuidar a Sonda y a los otros caballos rescatados, mientras se garantiza la atención veterinaria adecuada y la seguridad de los animales.