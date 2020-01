Carlitos Balá emocionó a todos con su historia de amor y una carta del Papa

Carlitos Balá, junto a Laura Panam Franco, participaron del ciclo Quién quiere ser millonario, el conducido por Santiago Del Moro en Telefe, y se ganaron 500 mil pesos.

Según contaron, una parte del premio será donado a la fundación Dale Vida, y otra será, tal como dijo Panam, para que Carlitos y su esposa Martita Venturiello "se hagan un viaje y se tomen unas vacaciones".

Martita estuvo en el programa y ante la consulta del conductor contó la historia de amor con el humorista. "Estuve toda mi vida con él, desde los 18 años, siete de novio, 56 de casados. Me presenta como su mamá", dijo la mujer entre risas. "Para mí es un chico caprichoso”, sumó y confesó: "En una pareja uno se tiene que adaptar, yo me adapté a la modalidad de él por su trabajo, yo dejaba que ensayara tranquilo. Me gusta cuando sonríe, que esté feliz".

"Para un cumpleaños mío me regaló el anillo de compromiso. Gracias a Hilda Bernard y su esposo nos casamos, porque él tenía un contrato de un año seguido, entonces me dijo ahí ‘nos casamos’. Estuvimos siete años de novios porque fue escalonando todo de a poco, no queríamos arriesgarnos. Entonces cuando tuvo su contrato de un año, ahí me lo dijo".

Luego, Martita también contó el llamado que Balá recibió del Papa Francisco para su cumpleaños. "Habló con él. Cuando llamó a casa imaginate la emoción... A partir de ahí un grupo de Salta que viajaba (al Vaticano) nos invitó y fuimos cuatro o cinco días y lo vimos. Estuvimos con él porque el Papa me dijo a mí por teléfono que lo quería saludar porque cuando era joven se reía a carcajadas con Carlitos. Otro año, tengo una carta del Papa, escrita por él, con la letrita chica, saludándolo con mucho amor”, contó.

Y Balá remató con humor: "El Papa Francisco me llamó para mi cumpleaños. Me dijo ‘lo veo muy bien’, y le dije ‘¿va a cambiar los lentes?’".