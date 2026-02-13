La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner y rechazó los pedidos de su defensa para eliminar la tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas. La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Mariano Borinsky, quien se pronunció por morigerar las restricciones.

Los camaristas avalaron el dictamen del fiscal Mario Villar y concluyeron que las medidas vigentes no constituyen un “agravamiento ilegítimo de la pena”, tal como habían sostenido los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En el fallo, se remarcó que el control efectivo del cumplimiento de la condena es parte del régimen y que no corresponde flexibilizarlo sin fundamentos suficientes.

El tribunal sostuvo que la prisión domiciliaria es una excepción al cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario y que las restricciones impuestas buscan garantizar la ejecución adecuada de la condena. En ese marco, los jueces consideraron que la reunión que la exvicepresidenta mantuvo con un grupo de economistas “desnaturalizó el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria”.

La resolución mantiene la obligación de utilizar tobillera electrónica y ratifica las limitaciones a las visitas: solo podrán ingresar personas del círculo familiar íntimo o del equipo profesional con autorización judicial previa. Además, se fijó un máximo de tres visitantes por encuentro, hasta dos veces por semana y con una duración de no más de dos horas por reunión.

El juez Borinsky votó en disidencia y planteó que las reglas de conducta deben guardar proporcionalidad y no implicar restricciones más gravosas que las necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena. Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó también el argumento de presiones mediáticas y sostuvo que el debate público no condiciona las decisiones judiciales. Con este fallo, se mantienen sin cambios las condiciones de detención domiciliaria de la exmandataria.