Viajar durante el fin de semana largo de Carnaval en la Argentina demandará en promedio más de $1,26 millones para una familia tipo, según un relevamiento del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El monto representa cerca del 74% del salario promedio de los trabajadores registrados, lo que refleja el peso que tiene el turismo dentro del presupuesto familiar.

El estudio considera un grupo familiar de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) y calcula el gasto en transporte en micro y alojamiento, sin incluir comidas, excursiones ni compras. Por eso, el desembolso real puede ser aún mayor para quienes decidan viajar durante el feriado largo.

A pesar de los aumentos de precios frente a 2025, el informe señala que la relación entre ingresos y costo del viaje se mantuvo casi sin cambios. Los salarios crecieron en un nivel similar, por lo que el esfuerzo económico requerido para vacacionar en el país es comparable al del año pasado.

Las diferencias entre destinos siguen siendo marcadas. Entre los más caros aparecen Bariloche, con un costo estimado de $2.378.379; Puerto Iguazú, con $1.822.842; y Puerto Madryn, con $1.776.360. En contraste, los más accesibles son Rosario, con $675.246; Tandil, con $770.805; y San Clemente del Tuyú, con $802.440.

Según el relevamiento, el alojamiento es el principal factor que explica la brecha de precios entre destinos, mientras que el transporte muestra valores más parejos. Algunos lugares, como Salta, Puerto Madryn, Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán, se volvieron relativamente más accesibles que el año anterior, mientras que otros como San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Mar de las Pampas registraron los mayores incrementos.

En un contexto de costos elevados, el turismo interno continúa siendo un gasto aspiracional para las familias argentinas, pero también uno de los que se mantienen en la planificación de ocio, aun en escenarios económicos ajustados.