La mañana de este viernes 13 de febrero marcó un antes y un después para cientos de familias del departamento de Chimbas. Horas después de que DIARIO HUARPE publicara el reclamo de vecinos de cinco barrios afectados por la quema de residuos en un predio ubicado en la zona de El Mogote, el municipio avanzó con la clausura preventiva del lugar, propiedad de la empresa Portacon.

El operativo se concretó en las primeras horas del día y, según informaron fuentes oficiales, constituye el primer paso hacia el cierre definitivo del basural y la posterior remediación ambiental del terreno. La intervención incluyó el bloqueo físico de los accesos con escombros y la colocación de fajas de clausura para impedir el ingreso de camiones con residuos.

Intervención inmediata tras la denuncia pública

La reacción municipal se produjo luego de que este medio diera a conocer la situación denunciada por vecinos de los barrios Conjunto, Santa María, 7 de Abril y zonas aledañas a calles Rodríguez, Necochea, Centenario y Ruta 40. Los habitantes describieron una convivencia diaria con humo tóxico producto de quemas reiteradas, muchas veces nocturnas, que invadían viviendas y obligaban a mantener puertas y ventanas cerradas incluso en días de altas temperaturas.

Durante la mañana del viernes, personal municipal se hizo presente en el predio y avanzó con una clausura preventiva con vistas a que sea definitiva. Camiones con materiales fueron utilizados para bloquear los accesos, en una medida que busca evitar que continúe el acopio y la quema de residuos.

La escena contrastó con la de jornadas anteriores, cuando columnas de humo negro y gris dominaban el paisaje. Esta vez, los vecinos observaron maquinaria y agentes municipales donde antes denunciaban impunidad.

“Gracias por escuchar y hacerse eco”

DIARIO HUARPE regresó al lugar tras el operativo para dialogar con los vecinos. Mario Caballero, uno de los frentistas que impulsó la visibilización del conflicto, expresó su agradecimiento y alivio.

“Gracias a DIARIO HUARPE es que hemos llegado a que todo esto trascienda tanto para que nos hayan dado la solución que nos han dado hoy”, señaló. Para él y para muchas familias, la clausura representa más que una medida administrativa: es la posibilidad concreta de recuperar la salud y la tranquilidad.

Caballero relató que incluso en la noche previa a la clausura el predio seguía ardiendo. “Anoche ha estado prendido… no se ha podido dormir. Hay gente que tiene chicos discapacitados y los tienen que tener encerrados porque no se puede respirar afuera”, describió.

Mario Caballero.

El vecino también denunció antecedentes de desobediencia por parte de los responsables del predio. Según afirmó, en otras oportunidades se rompieron candados y fajas de seguridad para continuar operando. Además, mencionó la presencia de contenedores que presuntamente provenían de otros departamentos, lo que ampliaría el alcance del problema.

Para los habitantes de la zona, la clausura es un paso fundamental, aunque insisten en que el objetivo debe ser el cierre definitivo y la limpieza integral del lugar.

La palabra oficial: “No tienen habilitación”

La voz del municipio estuvo a cargo del abogado Martín Videla, responsable de la Dirección Impositiva de la Municipalidad de Chimbas. En diálogo con este medio, fue contundente respecto a la situación legal del predio.

“Hemos clausurado hoy el establecimiento donde funcionan dos empresas que no tienen ningún tipo de habilitación ni inscripción en el municipio de Chimbas. No están habilitadas ni tienen ninguna autorización para trabajar”, afirmó.

Martín Videla.

Además de Portacon, el funcionario mencionó a Dominguito S.A., como otra de las firmas involucradas. Según explicó, ambas habrían incumplido normativas municipales y ambientales, así como advertencias previas.

Videla detalló que la clausura tiene un plazo inicial de 30 días, prorrogable, aunque el objetivo es avanzar hacia una solución definitiva. “Se ha procedido al cierre para evitar que se siga acopiando basura y se los va a intimar también para que hagan la limpieza del lugar y el restablecimiento del medio ambiente”, sostuvo.

Una década de reclamos y un punto de inflexión

La problemática en El Mogote no es nueva. Vecinos aseguran que desde hace al menos diez años denuncian el crecimiento del basural a cielo abierto, con consecuencias que van más allá del humo: proliferación de alimañas, riesgo sanitario y depreciación del entorno urbano.

En los últimos meses, la situación se habría agravado por la intensificación de quemas intencionales para reducir el volumen de residuos acumulados. La intervención municipal de este viernes aparece, así como un punto de inflexión tras años de reclamos.

El municipio averigurará porque razón la Municipalidad de Rivadavia arroja sus residuos en territorio chimbero.

Mientras celebran la clausura, los vecinos esperan que el proceso no quede en una medida transitoria. La remediación ambiental del terreno y el control efectivo para impedir nuevas actividades ilegales son ahora las principales demandas.

Con el predio bloqueado y bajo vigilancia municipal, la comunidad de Chimbas comienza a vislumbrar el final de una etapa marcada por el humo constante. El desafío, coinciden vecinos y autoridades, será sostener la decisión política para que el cierre sea definitivo y el derecho a un ambiente sano deje de ser una promesa para convertirse en una realidad.