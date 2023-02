Este miércoles, el gobernador Sergio Uñac junto con dos de sus funcionarios se reunieron con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. con el fin de hacer gestiones por más de 400 casas para San Juan. La misma tuvo un resultado positivo, según confirmaron voceros de Casa de Gobierno.

El encuentro tuvo como eje un análisis del presente habitacional de la provincia, como también la aprobación financiera para 44 viviendas del departamento Iglesia y la aprobación técnica para 389 viviendas para el departamento Santa Lucía. Además, el foco estuvo puesto en el avance de importantes proyectos habitacionales que beneficiarán a los departamento Iglesia y Santa Lucia, a través del Programa Federal Casa Propia.

"Estamos trabajando codo a codo, hay más de 3.500 viviendas financiadas por el Gobierno Nacional en la provincia. Nosotros también hacemos importantes esfuerzos desde San Juan, y estamos totalizando la construcción de cerca de 5.500 viviendas entre la Nación y la Provincia”., señaló Uñac tras finalizar la reunión.

Por su parte, Marcelo Yornet, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, dijo: “Lo firmado hoy con la no objeción financiera, nos permitirá iniciar la construcción de 44 viviendas en el departamento de Iglesia para el Barrio ‘Puente Verde’. Por otro lado, hemos estado trabajando en la no objeción técnica de 389 viviendas en el departamento de Santa Lucía. Hay que seguir adelante con estos trámites para lograr la no objeción financiera".