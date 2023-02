Cada primer miércoles de febrero comienzan las sesiones en el Concejo Deliberante de Rawson, un Rawson que se encuentra convulsionado por la relación entre los concejales y el intendente Rubén García, quien buscará la reelección en los próximos comicios. El inicio del año legislativo en el municipio tuvo como protagonista un brevísimo discurso del primer mandatario comunal, que no duró más de cinco minutos, en el que hizo un breve repaso de estos tres años de gestión y presentó un informe de 109 páginas donde detalla, punto por punto, las obras realizadas en el 2022. Debido al poco tiempo que habló, todos los ediles terminaron la sesión con risas irónicas y caras de confusión.

Rubén García dio inicio a las sesiones ordinarias con un brevísimo discurso. Hace unas semanas, él había declarado a DIARIO HUARPE que sus palabras en esta ocasión iban a ser dirigidas hacia los rawsinos, ya que con los ediles prácticamente no tiene relación, debido a las acusaciones cruzadas entre ambos sectores. La alocución, evidentemente, se trató de los trabajos que se hicieron durante estos tres años, más allá de los momentos de crisis sanitaria y económica.

A sala completa. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“En este tiempo, realizamos innumerables actividades y cientos de obras que contribuyen al desarrollar la ciudad y la zona rural, la industria y el comercio, lo social, la educación, la salud, seguridad y el medio ambiente, y así cada problemática que se abordó, cada logro que se materializó, han tenido y tienen un único destinatario: toda la comunidad de Rawson”, expresó el intendente.

Después de esto, García fue más allá, y le tiró algunas indirectas a sus concejales: “hay quienes piensan que las instituciones son de las personas, que la democracia tiene dueño, que todo vale, y en cada instancia pretenden sacar ventajas, distorsionando la realidad y la misión que les fuera encomendada. Por todo ello, se empaña el rostro de la esperanza, de la expectativa y de los sueños de muchos y muchas rawsinas y rawsinos que trabajaron y que construyen día a día con su esfuerzo el Rawson que nos merecemos”.

García escribió un discurso de tres carillas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Al final de su discurso, el intendente hizo énfasis en este informe de 109 páginas en el que detalla las obras que se llevaron a cabo el año pasado y cómo fue gastado el dinero. En este sentido, aclaró que el mismo estará disponible en su versión web para que “todos los rawsinos lo lean”.

Luego de esta alocución, García decidió saludar con la mano a algunos de los concejales y retirarse. Segundos después, tomó la palabra el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, quien dijo en tono irónico: “después del gran discurso de nuestro intendente, se llama a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles”. La reacción del resto de los ediles fueron miradas cómplices y algunas risas sarcásticas.

DIARIO HUARPE dialogó con algunos ediles después del inicio de sesiones, quienes comentaron que se sorprendieron por la brevedad del discurso y que no están acostumbrados a una apertura tan corta. Además, dijeron que, de haber sabido lo corto que era el discurso, podrían haber continuado con los siguientes puntos de la sesión, como lo era la elección del tribunal examinador y el tribunal acusador.

García, en privado, manifestó que esta alocución estuvo dirigida a hablar sobre lo hecho en su gestión, y a lo que se hará en este 2023 “con el presupuesto acotado” con el que se quedaron luego de que el concejo no haya aprobado el proyecto. “A veces los concejales deben interiorizarse de lo que hace el ejecutivo, si dicen que no hice nada es porque no se interiorizan. Nosotros no somos un equipo de cartel, de foto, somos más de acción”, dijo.

García desconoce a Gioja

Tras conocerse la candidatura de José Luis Gioja a gobernador de la provincia, Rubén García fue consultado por DIARIO HUARPE por la misma y por su influencia en su relación con los ediles giojistas. El intendente, quien supo ser funcionario del exintendente Juan Carlos Gioja, decidió no hablar del tema y separar “la gestión” de los artilugios de la política.

"Creo que tenemos que ser políticamente maduros, tenemos que separar, aunque a veces no suceda así, tenemos que separar el mandato que nos ha dado el pueblo hasta diciembre del 2023 y después todos los artilugios de campaña. Todo esto sin empañar todas las acciones posibles para con la gente. Entonces, todo es posible, menos perjudicar a la gente”, expresó.