Vecinos de Santa Lucía, cerca del barrio Bermejito denunciaron un hecho preocupante en medio de la importante sequía que atraviesa actualmente la provincia. Este sábado 9 de diciembre al mediodía, abrieron las compuertas de un canal de la zona y largaron el agua que comenzó a correr por las cunetas que se encuentran en obra, lo que provocó el desborde del líquido que terminó por inundar varias casas.

Fernando Heredia, vecino del lugar habló con DIARIO HUARPE y contó que no es la primera vez que pasan por esta situación, ya que en más de una oportunidad se vieron afectados por los desbordes. “Se están construyendo las cunetas, pero para el sur todavía no hay obras y tampoco hay fincas o espacios que necesiten del agua, simplemente se pierde”, explicó.

El agua ingresó y tapó gran parte de las veredas.(Foto:Gentileza)

Los vecinos del lugar este sábado se vieron afectados nuevamente y el agua volvió a ingresar a las casas y provocar daños en el mobiliario y nada podían hacer para sacarla. “Yo estaba en Los Berros cuando me llamó mi mujer que no sabía qué hacer por la cantidad de agua que entró y me tuve que venir volando desde allá. Son 45 minutos de viaje. A otro vecino que tiene negocio, también le entró, imagínese el peligro del agua con las heladeras y demás cosas”, contó Heredia, notablemente molesto por la situación.

Como pudieron los vecinos fueron corriendo el agua.(Foto:Gentileza)

El vecino dijo que al momento de intentar hablar con el celador, persona encargada de liberar el agua, este no dio la cara y que tampoco saben con quién corresponde hablar y a dónde tienen que elevar la denuncia correspondiente, ya que no tienen respuestas.