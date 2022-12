Este jueves la UNSJ realizó el tradicional examen de ingreso para los tres colegios preuniversitarios. Este año hubo un récord de inscriptos para entrar a alguna de las escuelas secundarias de la universidad. Una vez más se cumplió la tradición de que los papás esperaron en la puerta de la Escuela Industrial hasta que salieron sus chicos.

Históricamente, la cantidad de anotados para entrar a los preuniversitarios suele superar los 1.000 interesados, pero desde hace un par de años viene aumentando la cantidad de inscriptos. Este año se anotaron 1.439 chicos, este total superó en 40 estudiantes a los 1.399 que se anotaron el año pasado.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Estos chicos competirán por ocupar alguno de los 550 lugares vacantes en las escuelas. Este total de vacantes incluye 110 lugares en el Colegio Central Universitario, 190 vacantes en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y 250 ingresantes para la Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Este jueves en la sede de la Industrial se realizaron las. Los chicos rindieron durante toda la mañana y se espera que para el siete de diciembre estén publicando un listado provisorio, mientras que la lista definitiva se conocerá el 15.

Los chicos llegaron a la escuela acompañados por sus padres, la mayoría llegó sobre las 7.30 y se fueron ubicando en la vereda de la escuela y en la plaza Aberastain que se ubica enfrente. Los chicos fueron entrando a la escuela en donde los esperaban alumnos del centro de estudiantes que charlaron con los chicos y los fueron acompañando a las aulas en las que debían rendir.

Publicidad

Tras el beso de despedida entre los papás y sus chicos, los padres se fueron a la plaza de enfrente a esperar que sus niños terminarán de rendir. Todos los padres consultados por este medio coincidieron en que trataron de que sus hijos entendieran que no deben ponerse nerviosos y que este es solo un intento y que si no entran a uno de los colegios de la universidad, existen otras opciones.

Yanina Páez, contó que ella le dijo a su hija que no se pusiera nerviosa, aunque reconoció que igual estaba un poquito nerviosa y con "un poquito de dolor de panza". Yanina reconoció que "los papás estamos más nerviosos que los chicos, a veces, pero tratamos de no transmitírselo a los chicos", aseguró esta mamá.

Yanina agregó que en la Industrial también les brindaron apoyo psicológico a los chicos que participaron de talleres y reuniones con los padres para hacerle entender que no deben presionar a sus niños y que tanto niños como papás entiendan que "una calificación no los define".

Por su parte, Alejandra, mamá de Lautaro, contó que su niño hizo el cursillo en la Industrial. "Le dije que esté tranquilo, que no es el fin del mundo, que si no no entra hay muchas alternativas", aseguró esta mamá que reconoció que si bien su niño alcanzó un buen nivel, le costó mucho después de dos años de freno a causa del covid.

Mientras los chicos rendían su evaluación, cientos de papás pasaron la mañana en la plaza que se vio invadida de padres que se juntaban en grupos, charlaban y compartían un mate para amenizar la espera. Poco antes del mediodía los padres se retiraron del lugar y ahora deberán esperar para saber si entraron o no a alguno de los colegios que dependen de la UNSJ.

El nivel

Todos los padres consultados coincidieron que la pandemia afectó a los chicos que tuvieron muchos problemas para dedicarle tiempo al estudio, además el solo cursado los cansó, ya que venían de dos años en los que casi no fueron a la escuela.

Ante este panorama, casi todos los padres mandaron a sus niños a cursos de nivelación, algunos fueron a institutos desde marzo o abril de este año con una cuota promedio de $5.000, otros fueron a la escuela Industrial en donde la cuota fue de $3.800 o al Central que tenía una cuota de $3.000.