Caso Branka Motors: la mayoría de los damnificados aceptaría la devolución en cuotas

La causa judicial que investiga a los responsables de la concesionaria Branka Motors avanza hacia una posible resolución alternativa del conflicto, luego de que los acusados presentaran una propuesta de acuerdo para devolver el dinero a los damnificados. La información fue confirmada por la abogada querellante María Noriega durante una entrevista radial.

Según explicó la letrada, en los últimos días se presentó formalmente una propuesta destinada a reparar económicamente a las víctimas que denunciaron haber sido perjudicadas por la empresa.

Publicidad

Una propuesta de devolución del dinero

De acuerdo con lo señalado por Noriega, la iniciativa plantea la devolución del capital aportado por los damnificados, aunque sin el pago de intereses y mediante un esquema de cuotas.

“Han hecho una propuesta a fin de llegar a una resolución alternativa de conflictos. Esto significa una reparación integral en virtud de la cual devolverían el capital sin intereses, pero en cuotas”, explicó la abogada.

Publicidad

La cantidad de pagos dependería de cada caso. “Tengo clientes a los que les han ofrecido cuatro cuotas y otros manifiestan que han sido cinco”, detalló.

Sin embargo, el acuerdo aún no es definitivo. La propuesta deberá ser evaluada y eventualmente homologada por la jueza de la causa, Carolina Parra, quien tendrá la última palabra sobre su validez.

Publicidad

La decisión de los damnificados

En paralelo, el proceso continúa con la toma de denuncias y con la consulta a las víctimas sobre si aceptan o no la propuesta presentada.

Según indicó Noriega, los damnificados comenzaron a ser citados al edificio de Flagrancia para expresar formalmente su posición frente al posible acuerdo.

“Los damnificados han sido citados para ir manifestando si prestan conformidad o no a la propuesta realizada”, explicó.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, la mayoría de los afectados estaría dispuesta a aceptar la oferta. “Tengo entendido que la mayoría ha aceptado, porque muchos manifiestan que entre eso y nada prefieren llegar a un acuerdo”, señaló.

Garantías para el cumplimiento

Uno de los aspectos incluidos en la propuesta es la presentación de garantías para asegurar el cumplimiento del pago. En ese sentido, se ofrecieron inmuebles como caución real.

“Se han dado dos inmuebles como garantía del acuerdo, uno perteneciente a los padres y otro a los abuelos, a fin de efectivizar el cumplimiento”, explicó Noriega.

La abogada indicó que este mecanismo está contemplado en la legislación y permite respaldar la devolución del dinero en caso de incumplimiento.

Qué puede pasar con la situación judicial

La eventual aceptación del acuerdo no implica un cierre inmediato del proceso penal. Según explicó la letrada, cualquier sobreseimiento de los acusados recién podría producirse una vez que se cumpla completamente con lo pactado.

“No se los va a sobreseer cuando se firme el acuerdo, sino una vez que se cumpla”, aclaró.

Mientras tanto, los imputados continúan alcanzados por la medida de prisión preventiva dispuesta en el marco de la investigación. En caso de que el acuerdo sea homologado y se avance con su cumplimiento, la situación procesal podría revisarse en una audiencia posterior.

Por el momento, la causa continúa en etapa de definición, con decenas de damnificados aún manifestando su postura respecto de la propuesta presentada.