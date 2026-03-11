El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el ojo de la tormenta judicial luego de ser denunciado penalmente por el traslado de su esposa en la comitiva oficial que viajó recientemente a Nueva York. La presentación, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, apunta al presunto delito de malversación de fondos públicos.

La causa se inició tras trascender que el funcionario habría utilizado el avión presidencial para trasladar a su cónyuge, quien no cumple funciones oficiales ni tareas institucionales dentro del Estado. La denuncia quedó radicada en la Cámara Federal y, tras el sorteo de rigor, recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

"La función pública es una elección"

Dalbón fue tajante al justificar la presentación judicial. Ante las explicaciones públicas de Adorni sobre la necesidad de contar con el acompañamiento de su esposa, el abogado disparó: "Que se deslome o no, no es una excusa válida. La función pública es una elección, no una obligación; y si necesita su apoyo, que vaya a terapia".

Según el escrito presentado por el letrado, el uso de una aeronave oficial destinada exclusivamente al transporte del Presidente y su equipo para fines particulares podría encuadrar en las figuras penales previstas en el Artículo 260 del Código Penal, que sanciona el uso indebido de bienes del Estado.

Recursos públicos bajo la lupa

La denuncia sostiene que la presencia de la esposa de Adorni en el vuelo oficial habría obedecido estrictamente a circunstancias personales, lo que configura una afectación ilegítima del patrimonio estatal.

"Los bienes y recursos estatales solo pueden ser utilizados con fines vinculados al ejercicio de la función pública", destaca el documento judicial, subrayando que el empleo de los mismos para fines ajenos a la actividad oficial es susceptible de ser sancionado. Ahora, el juez Rafecas deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación contra el hombre de máxima confianza del presidente Javier Milei.