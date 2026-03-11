Viajar en avión será un poco más costoso a partir de ahora. Aerolíneas Argentinas confirmó que implementará, de manera temporal, un recargo adicional en el precio de sus pasajes. La decisión responde directamente al fuerte salto en los valores internacionales del petróleo y su impacto inmediato en el combustible aeronáutico (Jet Fuel).

Desde la compañía de bandera indicaron que la medida busca compensar el incremento en la estructura de costos operativos. "A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril y el consecuente aumento del combustible de aviación, se aplicará este cargo para mitigar el efecto de los incrementos", explicaron fuentes de la empresa.

¿Cuánto habrá que pagar de más?

El recargo no será fijo, sino que variará según el destino y la distancia del vuelo. La escala definida por la empresa se divide de la siguiente manera: Vuelos domésticos (cabotaje), donde se aplicará un cargo de $7.500 por tramo, y vuelos regionales e internacionales ,donde los montos se fijarán en moneda extranjera, con un piso de US$50 para trayectos de larga distancia.

Una medida "atada" al mercado mundial

El combustible representa uno de los gastos más pesados para cualquier aerolínea (cerca del 30% de los costos operativos). Ante la inestabilidad del mercado del crudo, la empresa decidió trasladar parte de ese costo al ticket de forma transitoria.

Aunque la medida es de carácter "temporal", su vigencia estará sujeta a la evolución del precio del barril en los mercados internacionales. Por ahora, quienes tengan pasajes emitidos previamente no deberán abonar la diferencia, pero el recargo ya impacta en todas las nuevas búsquedas y compras a través de la web oficial y agencias de viaje.