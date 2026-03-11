El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) logró que el Gobierno nacional abra el debate sobre el esquema de concesión eléctrica vinculado al desarrollo del proyecto minero Vicuña, uno de los emprendimientos que proyecta una fuerte demanda energética en la región.

Desde el organismo provincial explicaron que la discusión busca establecer reglas claras sobre cómo se administrará el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento del proyecto y cuál será el marco regulatorio que regirá la infraestructura energética asociada.

La solicitud fue presentada por la empresa Vicuña Argentina, que pidió autorización para utilizar las instalaciones de transporte eléctrico existentes en San Juan y ampliar su capacidad para abastecer su proyecto minero. Según se indicó, las obras necesarias serían financiadas íntegramente por la compañía, sin aportes de usuarios ni de otras empresas.

El organismo nacional dio publicidad al pedido en cumplimiento de la normativa vigente, para recibir manifestaciones de instituciones y actores con interés en el tema antes de emitir una resolución definitiva sobre la solicitud.

En ese marco, el EPRE solicitó formalmente la realización de una audiencia pública, considerando la relevancia estratégica de las obras y la necesidad de garantizar un proceso participativo donde se puedan evaluar los distintos aportes técnicos.

Desde el organismo provincial indicaron que el objetivo es asegurar que la incorporación de grandes proyectos mineros al sistema eléctrico se realice mediante una planificación rigurosa, evitando comprometer el servicio actual o el crecimiento proyectado de la red energética en la provincia.

Asimismo, se destacó que la infraestructura eléctrica de San Juan fue diseñada para permitir el desarrollo de emprendimientos de gran escala y facilitar la incorporación de energías renovables, por lo que el análisis técnico será clave para compatibilizar las nuevas demandas con la planificación del sistema.

Las autoridades también señalaron que se están evaluando alternativas de financiamiento para nuevas obras de transporte eléctrico en extra alta tensión, con el objetivo de garantizar que cualquier solución vinculada a proyectos privados no genere aumentos en las tarifas que pagan los usuarios sanjuaninos.

Antes de la audiencia pública que convocará el ENRE, el EPRE prevé realizar una reunión informativa con el Consejo Asesor de Acompañamiento para garantizar la participación de instituciones provinciales y aportar elementos técnicos al debate.