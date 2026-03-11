En una medida que busca aliviar la carga administrativa de los trabajadores de la educación, el Ministerio de Educación y el de Economía, Finanzas y Hacienda anunciaron una importante simplificación en el proceso para acceder a las Asignaciones Familiares por Hijo.

A partir de esta actualización, se elimina un paso que históricamente generaba demoras: ya no será necesario presentar documentación legalizada por el directivo del establecimiento educativo. Esta disposición rige tanto para quienes solicitan el beneficio por primera vez como para aquellos que deben realizar la renovación anual.

Publicidad

Trámites más ágiles

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público, tiene como fin evitar traslados innecesarios y reducir los tiempos de espera. Al quitar el requisito de la legalización formal en las escuelas, el proceso se vuelve directo, sin perder por ello el rigor de los controles correspondientes.

Desde el Gobierno destacaron que este avance permite que los docentes "puedan concentrarse plenamente en su tarea pedagógica", eliminando trabas que complicaban la gestión de un derecho esencial para el sostenimiento del hogar.

Publicidad

Ayuda Escolar: un requisito que sigue firme

Pese a la flexibilización en las asignaciones por hijo, las autoridades recordaron que para percibir la Asignación por Ayuda Escolar la normativa no ha cambiado. Los docentes tienen la obligación de presentar el Certificado de Alumno Regular emitido por la institución educativa de sus hijos, dentro de los 30 días posteriores al inicio del ciclo lectivo.

Guía de requisitos y enlaces útiles

Para aquellos que deban iniciar la gestión, los ministerios pusieron a disposición guías detalladas con la documentación necesaria:

Publicidad