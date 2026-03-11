El Gobierno nacional lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa destinado a estudiantes de carreras científicas y técnicas que ofrece una ayuda económica mensual superior a los $80.000 para acompañar la formación universitaria.

La iniciativa apunta a promover el acceso y la permanencia en estudios vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, como informática, energía, minería, ambiente, logística, alimentos y ciencias básicas.

Publicidad

El programa contempla alrededor de 36.000 becas y tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación si el estudiante cumple los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos. En la última convocatoria, el monto mensual fue de $81.685.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados con DNI y estar cursando o ingresando a una carrera universitaria de gestión pública incluida dentro del listado de disciplinas estratégicas del programa.

Publicidad

En cuanto a los requisitos de edad, los ingresantes deben tener entre 18 y 30 años, mientras que los estudiantes que ya estén cursando pueden postularse hasta los 35 años. Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La inscripción para estudiantes que ya reciben el beneficio se extiende hasta el 20 de marzo, mientras que los nuevos postulantes podrán anotarse desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril a través de la plataforma oficial del programa.

Publicidad

El programa también exige ciertos requisitos académicos, como aprobar materias durante el año lectivo y mantener la condición de estudiante regular. Además, la beca no es compatible con otros beneficios educativos similares del Estado nacional, como las Becas Progresar.