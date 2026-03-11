Publicidad
Publicidad

Economía > Ayuda económica

Becas Manuel Belgrano 2026: requisitos, inscripción y monto

El Gobierno nacional abrió la convocatoria 2026 de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa que otorga ayuda económica a estudiantes de carreras consideradas clave para el desarrollo del país.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El Gobierno confirmó el panorama de las becas Manuel Belgrano para este 2026. (Archivo)

El Gobierno nacional lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, un programa destinado a estudiantes de carreras científicas y técnicas que ofrece una ayuda económica mensual superior a los $80.000 para acompañar la formación universitaria. 

La iniciativa apunta a promover el acceso y la permanencia en estudios vinculados con áreas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, como informática, energía, minería, ambiente, logística, alimentos y ciencias básicas. 

Publicidad

El programa contempla alrededor de 36.000 becas y tiene una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación si el estudiante cumple los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos. En la última convocatoria, el monto mensual fue de $81.685. 

Para acceder al beneficio, los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados con DNI y estar cursando o ingresando a una carrera universitaria de gestión pública incluida dentro del listado de disciplinas estratégicas del programa. 

Publicidad

En cuanto a los requisitos de edad, los ingresantes deben tener entre 18 y 30 años, mientras que los estudiantes que ya estén cursando pueden postularse hasta los 35 años. Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. 

La inscripción para estudiantes que ya reciben el beneficio se extiende hasta el 20 de marzo, mientras que los nuevos postulantes podrán anotarse desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril a través de la plataforma oficial del programa. 

Publicidad

El programa también exige ciertos requisitos académicos, como aprobar materias durante el año lectivo y mantener la condición de estudiante regular. Además, la beca no es compatible con otros beneficios educativos similares del Estado nacional, como las Becas Progresar.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS