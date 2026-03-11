Receta de chipá relleno de Maru Botana con queso y jugo de naranja

Maru Botana, considerada una de las mejores chefs de Argentina, compartió su receta de chipá relleno XXL, una propuesta que ofrece una vuelta distinta sobre este clásico muy querido en el Litoral y en buena parte del país.

La preparación mantiene la base de harina de mandioca y mucho queso, pero añade jugo de naranja exprimido, "un ingrediente que aporta un toque especial y ayuda a resaltar el conjunto". Este detalle distintivo no genera un sabor invasivo, sino que "suma perfume, frescura" y un matiz con personalidad que equilibra los ingredientes lácteos, logrando una "textura húmeda por dentro y dorada por fuera".

Para la masa, se requieren 100 gramos de manteca, cuatro huevos, 700 gramos de harina de mandioca, 700 gramos de queso cremoso, 700 de queso rallado, el jugo de una naranja y media taza de leche a temperatura ambiente.

El procedimiento técnico consiste en realizar una corona con la harina para sumar el queso rallado, el cremoso en cubitos, la manteca, los huevos, el jugo y un chorrito de leche. Es fundamental amasar bien hasta integrar todo porque "la masa tiene que quedar suave y húmeda", para luego formar bollitos del tamaño deseado y llevarlos a un horno precalentado a 180 grados hasta que "queden bien dorados por fuera".

Tras retirarlos y dejarlos entibiar apenas, se pueden comer solos "con el queso todavía tibio" o cortarlos al medio para rellenar con jamón, queso, tomate y palta, ya que estas combinaciones "funcionan muy bien" para lograr una propuesta "más contundente", abundante y completa ideal para meriendas, brunch, picadas o comidas informales. Además, la receta ofrece la ventaja práctica de que "los bollitos se pueden congelar crudos y llevar directo al horno cuando haga falta", permitiendo tener este producto casero listo sin preparar la masa cada vez.