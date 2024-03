En la mañana de este jueves, la Justicia de San Juan rechazó por segunda vez la opción del juicio abreviado en el caso de la muerte del motociclista Francisco Márquez. El imputado por este caso fue Gonzalo Castro Salinas, quien manejaba el vehículo que lo chocó y lo mató. Previo a que la jueza de Garantías, Celia Maldonado, expresara su resolución donde no dio lugar al acuerdo abreviado, el representante de Fiscalía, Iván Grassi y la querella, Néstor “Roly” Olivera, fueron protagonistas de un encendido debate en medio de la audiencia.

Según las palabras del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, en una audiencia previa, se utilizaron todos los términos establecidos en el artículo 483, lo que demuestra la claridad de la normativa procesal. Esta normativa, discutida en su momento, tiene “fuerza de ley por los juzgados provinciales que resultan vinculantes”.

“Se ha avalado la posibilidad de escuchar a la parte querellante, incluso para oponerse a una prueba tardía, la cual fue admitida por el juez de garantía. Sin embargo, la prueba producida no ha modificado la plataforma fáctica ni jurídica con la cual el Ministerio Público Fiscal acorde con la Defensa”, exclamó Grassi.

Sobre esto último, el fiscal manifestó que el legislador nacional desarrolló en el año 2017 la posibilidad de una agravante en el Homicidio Culposo para situaciones como las picadas, con el fin de evitar divergencias entre opiniones. En este sentido, se introduce una agravante en el artículo 84, sancionando las picadas e incluyendo la realización de una prueba de velocidad con dos autos. Además, Grassi planteó la competencia de la jueza Celia Maldonado y la necesidad de explayarse sobre el acuerdo de juicio abreviado, rechazando planteos infundados de sobre competencia.

Ante los fundamentos de Fiscalía, la parte querellante resaltó que la pericia por la que se había generado la discusión podría añadir más peso a la evidencia existente. Es que, según las palabras de Olivera, el Ministerio Público Fiscal dejó de lado importantes pruebas, más allá que se demostró que el vehículo que impactó a Márquez no estaba preparado para picadas.

“La parte querellante se siente gravemente ofendida. La prueba fue establecida en junio del año pasado y Fiscalía no llamó a los testigos que están involucrados. Tampoco procedió, a las cámaras para determinar la existencia de la camioneta blanca que corría la picada con el señor Castro, no investigó quién era el propietario”, relató el abogado.

Ante esta situación, Grassi dijo que no es obligación del MPF producir una prueba que haga la teoría del caso de algunas de las partes. Pero aun ante el rechazo o la no realización, cada parte está facultada por la ley para que se lo pida a la jueza del caso.

“Pido en honor a la verdad que diga la parte querellante, si lo que considera que oportunamente se pidió no se lo hizo en lugar, o si lo planteó ante usted como juez de garantía”, dijo Grassi. Mientras que Olivera reafirmó que la pericia de la que hablaban no se la había pedido a la jueza, pero que, de todas formas, esta prueba no cambiaba la situación de fondo, es decir, si Maldonado aceptaba o no el juicio abreviado para Castro Salinas que luego terminó rechazando.