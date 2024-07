A 29 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, quien había asumido el cargo durante el segundo mandato del gobierno de Gustavo Valdés. Su sucesor será Alfredo Vallejos, diputado nacional provincial. El gobernador le tomará juramento el lunes.

“El Gobierno de Corrientes comunica que, habiendo presentado su renuncia el doctor Buenaventura Duarte al cargo de Ministro de Seguridad, asume en su reemplazo el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento este lunes en Casa de Gobierno en horario a confirmar”, anticipó la gobernación a través de un comunicado. Vallejos es diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR) y su periodo iba a durar hasta 2027.

Publicidad

La renuncia de Duarte se produce horas después de que Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, anunciara su intención de denunciar en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados?”, se preguntó Burlando.

El letrado señaló que el argumento para una hipotética demanda por encubrimiento agravado es “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado”, y que estén involucrados “todos los protagonistas”.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, insistió Burlando.