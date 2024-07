Tras llevarse a cabo una nueva audiencia en marco del caso Mario Parisí, el funcionario judicial acusado de violencia de género y que está cerca de ir a juicio, Reinaldo Bedini, el abogado de la querella, opinó ante DIARIO HUARPE sobre el planteo de la defensa de un posible pedido de jury a la jueza de garantías, Gema Guerrero. Para el representante legal de la víctima no es más que otra forma de dilatar el avance del proceso judicial.

Sobre las declaraciones de Fernando Castro, que esbozó ante Canal 13 que estaba pensando en pedir un jury a raíz de que "se había violado el derecho de legítima defensa", Bedini respondió con contundencia: "Es otro argumento para que prescriba la causa, cualquier cosa le sirve a la defensa para lograr este cometido". "Con esto, el trato del caso se vuelve abstracto, no le va a funcionar", cerró.

Este miércoles 10 de julio de 2024, por la mañana, se llevó a cabo una nueva audiencia en Tribunales, pero solo duró unos pocos minutos por pedido de la fiscalía. El proceso contra Parisí está en la etapa de elevación a juicio, pero los fiscales Roberto Ginsberg y José Plaza pidieron postergar el acto procesal para después de la feria judicial (receso) y se resguardaron así de posibles planteos de nulidad de la defensa. Esto a raíz de unas declaraciones ante la prensa efectuadas por el abogado defensor de Parisí, Fernando Castro.

El letrado manifestó que la audiencia realizada este miércoles era ilegal porque él no estuvo presente en el momento en el que la jueza habilitó todo para que el caso sea tratado durante el tiempo de receso de Tribunales. Pero no solo por ahí viene el enojo de la defensa. La primera rispidez se produjo la semana pasada cuando la magistrada Guerrero decidió reprogramar la audiencia 48 horas después, a pesar de que el abogado Castro le avisó que no iba a poder estar por otra causa que lleva en el Juzgado Federal y a pesar de que su defendido presentó un parte médico por 72 horas por sufrir un golpe en su lugar de trabajo.

Esto fue el detonante para que Castro hiciera declaraciones el viernes 5 de julio pasado. "Se violó el artículo 209 del Código Procesal Penal, que exige la presencia de todas las partes para que una audiencia se realice", explicó Castro y adelantó que "evaluamos pedir un jury de enjuiciamiento contra la jueza Guerrero", sentenció el abogado.

Todo esto quedó atrás luego de que fiscalía presentara bandera blanca con el pedido de postergar la audiencia una vez que concluya la feria judicial. Según Bedini, que también asistió a la audiencia de este miércoles, la nueva cita quedó para el martes 23 de julio a las 10 horas, un día después al cierre del receso en Tribunales.

Dato

En la audiencia de este miércoles, por la defensa y remplazo de los abogados Fernando Castro y Nasser Uzair, asistieron la abogada Ivana Salas y Rodrigo Aguirre. Castro asiste a otro abogado, Gustavo De la Fuente, acusado de trata de personas y Uzair tiene problemas de salud.