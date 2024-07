Sigue prófugo el albañil que robó 5.500 dólares de un sindicato de taxistas

En los últimos días, DIARIO HUARPE dio a conocer el robo millonario que hubo en el Sindicato de Conductores de Taxis, situado en Rawson. Un hombre llamado Maximiliano Daniel Tapia, que estaba trabajando como albañil y pintor en el gremio, sustrajo 5.500 dólares y $200.000 en efectivo en un momento de distracción de las autoridades y luego huyó. Este martes 9 de julio, tras cuatro días, trascendió que el hombre sigue prófugo y no hay noticias del jugoso botín.

Tras la denuncia del secretario gremial, Walter Ferreri, en la fiscalía Delitos contra la Propiedad, la Policía y la unidad fiscal realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, en Capital, pero no lo encontraron, tampoco los dólares. Solo se encontraba su hermano, que no se opuso al operativo policial. Tras concluir, los investigadores hallaron $130.000 en efectivo, que fueron incautados.

Así las cosas, y tras varias averiguaciones, este martes, las autoridades analizaban hacer allanamientos en otros lugares, que tienen relación con el principal acusado, que fue captado por las cámaras de seguridad del sindicato, cuando perpetra el robo. En un video, publicado por este medio, se ve a Tapia sacando plata de una mochila, perteneciente a Ferreri, y un manojo de llaves que le permitió después, aparentemente, ingresar a una pieza que siempre estaba cerrada por seguridad y en la que el secretario gremial guardaba el dinero del gremio. De allí, el sospechoso habría sacado de un rincón los 5.500 dólares guardados para una cirugía de ojo, que le iban a realizar a un afiliado del sindicato.

Ferreri se encontraba en el sindicato cuando ocurrió el robo, aunque estaba ocupado con unos pagos que venían hacer otros afiliados. “Yo encuentro todo revuelto cuando termino mis tareas. Tapia se retira de trabajar, me pide que le pague el día, y se lo pago. Cuando me voy a la pieza encuentro todo revuelto y no encuentro los dólares. Se los había robado. Para comprobar que se los había robado, yo lo llamo y él mismo viene a ayudarme a buscarlo porque dijo que no había sido”, comentó Ferreri en diálogo con este diario.

Ferreri luego quiso ver el registro de las cámaras de seguridad, pero Tapia, que ya a esa altura se encontraba evasivo y nervioso, le argumentó que debía irse porque su hijo se encontraba internado. El secretario gremial reveló que había contradicciones en sus argumentos y aseguró que después descubrió que se trataba de una mentira. Por ahora, no tiene noticias del denunciado, tampoco del dinero.