La política santaluceña se ha visto sacudida por un fuerte reclamo de la oposición. El bloque peronista San Juan Por Todos, integrado por los ediles Humberto González, Carolina Porres y Guillermo González, elevó un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante para exigir un informe completo y detallado sobre la construcción del Parque La Legua, una obra anunciada con bombos y platillos por el intendente Juan José Orrego en la apertura de sesiones de 2025.

A pesar de que el propio Concejo Deliberante aprobó importantes pasos administrativos para la obra, como licitaciones para juegos y hormigón, e incluso la adquisición de un terreno adicional de más de 11.000 metros cuadrados en la calle Pellegrini, los ediles de la oposición denuncian una alarmante falta de información oficial. "No existe información del Parque La Legua o presentación alguna por parte del Ejecutivo Municipal", manifestó Humberto González en diálogo con DIARIO HUARPE.

El concejal González insistió en la necesidad de tener claridad sobre el proyecto. “Decidimos acompañar el proyecto siempre y cuando presenten un expediente detallado sobre la licitación, la compra de los juegos y el hormigón. A pesar de esto, no cumplieron con los informes y por eso pedimos que venga al recinto el secretario de Obras, pero no viene hasta el momento”, señaló el edil.

El reclamo de la oposición abarca una amplia gama de puntos clave para el desarrollo del parque, desde aspectos técnicos y ambientales hasta financieros. Los concejales han solicitado que el Ejecutivo Municipal brinde información sobre la factibilidad del terreno, el impacto ambiental del proyecto, los mecanismos de participación ciudadana y el origen de los fondos. En este último punto, González manifestó una profunda preocupación. "Ya lleva como 700 millones el gasto en todo eso, y todavía falta más".

"Estamos pidiendo lo que merecemos como concejales, estamos cumpliendo con nuestra función, que es controlar y fiscalizar", sentenció González. El proyecto de comunicación, que invoca el Artículo 38° de la Carta Orgánica Municipal, exige que el Ejecutivo proporcione toda la información solicitada en un plazo máximo de treinta días corridos. La cuenta regresiva ya ha comenzado y la pelota, ahora, está en el campo de la gestión del intendente Orrego.

Que piden los concejales opositores de Santa Lucía

En el texto que presentó el bloque San Juan Por Todos queda a la vista que lo que buscan es información más detallada sobre las obras. Por ello es que advierten que debido al avance en los compromisos administrativos y financieros sin una comunicación integral y formal al cuerpo deliberativo, el bloque opositor solicitó que se identifique a los responsables de cada área del proyecto, certificación de factibilidad de uso del suelo, detalles sobre las especificaciones técnicas, la ubicación de árboles, el tipo de vegetación, las áreas de descanso, los juegos y el mobiliario urbano contemplado en el diseño; estado y plazos de la obra; estudio de Impacto Ambiental; mecanismos de consulta y participación ciudadana, obtención del terreno original; compra del terreno de ampliación; actas de las licitaciones y el monto total y desglose de los gastos.

Que se sabe del parque La Legua

El intendente Juan José Orrego contó que lo primero que se hará es construir la línea de juegos para distintas edades. Allí habrá pérgolas, asientos y columnas de iluminación de última generación LED. En esta primera etapa también se construirán tres módulos de baños para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Además, se realizarán veredas y veredines para poder patinar o realizar actividades físicas como atletismo. Allí también se proyectan tres espacios gastronómicos.

Durante la segunda etapa será llevará adelante la construcción del Anfiteatro y el Planetario, en lo que se planea como un espacio especial para el disfrute de toda la familia y para atraer turistas a la comuna.