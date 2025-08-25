El próximo domingo 31 de agosto a las 20 horas, el público de San Juan tendrá la oportunidad de encontrarse con "Sala de Espera", la obra protagonizada por Diego Cremonesi y Pablo Rago, bajo la dirección y dramaturgia de Nicolás Repetto. La función se realizará en la Sala Principal del Museo Provincial de Bellas Artes (MPBA) Franklin Rawson, con una propuesta que combina humor, emoción y reflexión.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Cremonesi compartió sus sensaciones sobre esta puesta que ya recorrió la cartelera porteña y diferentes puntos del país. “Sala de Espera es una obra que me generó mucha ilusión porque Pablo Rago es un actor que me encanta y hacer una obra en dupla con él era algo que me ilusionaba mucho. La propuesta de Nicolás fue una sorpresa, porque él no viene del teatro, pero nos confió un texto suyo muy genuino, reflexivo y desafiante”, señaló el actor.

La pieza plantea un encuentro en un espacio liminal, “una especie de limbo”, donde un hombre que acaba de morir se reencuentra con su mejor amigo fallecido años antes. A partir de allí, se abre un diálogo atravesado por preguntas sobre la vida, la muerte, la amistad y el amor. “Es un texto que reflexiona mucho sobre cómo vivimos nuestra vida. El gran desafío era que este material, filosófico en algún punto, se transformara en algo posible en el escenario. Creo que lo logramos porque la obra se volvió muy dinámica, con mucho juego entre nosotros y eso la hace cercana al público”, explicó Cremonesi.

El artista destacó, además, la particularidad del teatro como experiencia viva: “El teatro pasa a ser, más en esta era, uno de los pocos lugares donde vamos a tener un contacto lo más humano posible, viendo personas reales de carne y hueso poniendo el cuerpo. Es una invitación a apagar un rato el celular y entregarse a un cuento, como eran antes, durante una hora en la que eso es lo único que existe”.

Respecto a la recepción en las giras, señaló que la obra logra interpelar a públicos diversos. “Más allá de las diferencias sociales de los personajes, cuando se habla de la amistad, de la vida y de lo importante, hay algo universal que nos atraviesa a todos. El público se identifica con esas preguntas profundas que aparecen, sobre todo a medida que uno crece”.

Cremonesi también se refirió a lo que encontrarán los espectadores sanjuaninos: “Van a ver una obra entretenida, reflexiva, divertida y emotiva. Hay una dupla muy potente con Pablo, una química hermosa en el escenario, y visualmente es una puesta muy bella. Espero que puedan acompañarnos y que después de la obra nos quedemos charlando”.

