En una audiencia de testimonios cruciales para la causa, el referente sindical y del ciclismo sanjuanino, Juan José Chica, declaró ante el tribunal del juicio oral y público, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Félix Tellechea y que tiene a 10 imputados en la mira. El dirigente gremial fue uno de los cinco testigos citados para el martes 7 de marzo. La audiencia comenzó a las 8 y concluyó a las 17 horas, según indicaron fuentes judiciales.

Juan José Chica habló como exautoridad de la Federación de Ciclismo Sanjuanino. En ese sentido, contó que conoció a Luis Moyano, uno de los imputados, en el club Sportivo Desamparados. También mencionó conocer a la víctima Raúl Tellechea del ámbito del ciclismo.

El hombre añadió que lo vio la última vez el 27 de septiembre de 2004 por la noche y que a Tellechea lo llamó para una reunión para solicitarle que capacite a la gente de la Federación. Este encuentro inició a las 21.30 y finalizó cerca de las 23 horas. Participaron entre 10 a 13 personas aproximadamente.

El testimonio fue crucial porque fue en contra de las declaraciones de las exdirigentes de la Mutual que mencionaron que estuvieron reunidos el mismo día a la misma hora con Tellechea.

Además de Chica, para el martes estuvieron citados los testigos Remedios Gómez, B.A. (expresó no ser mencionado ni mostrado en audiencia), Raúl Quiroz y Miguel Benavídez.

Remedios Gómez, que es abogada, fue la primera en hablar esa jornada de testimoniales. Dijo que por su relación de amistad con la familia, nunca fue asesora legal de los Tellechea. Después indicó ante el tribunal que participó en el ingreso del departamento del ingeniero al momento de su desaparición. Según su relato, allí encontraron los efectos personales del desaparecido: documentación, billetera, lentes, celular y la medicación, entre otras cosas.

Luego, remarcó que "el policía León acompañó a la familia, pero no entró a la casa ni obtuvo ninguna clase de registro o evidencia". Posteriormente, destacó que el mismo funcionario policial “estuvo presente en la mutual del personal de la UNSJ, cuando la familia tuvo reunión con las autoridades de la institución”. Expresó que a ella no se le permitió participar de ese encuentro, porque alguien la señaló cómo abogada y que no estaba presente el asesor legal de la mutual. Seguidamente, se refirió a las cualidades de padre, amigo, etc., de Raúl Tellechea, dónde remarcó que "era excelente persona y que era inconcebible que se fuera y abandonara a sus hijos".

Tras el testimonio de Gómez, llegó el turno de declarar de B.A. que solicitó que no se lo filme ni se difunda su voz por la plataforma YouTube. El hombre manifestó que es empleado de la mutual desde 1980 hasta la actualidad. Fue muy escueto en sus respuestas. Refirió que sí conocía a Tellechea, y que no recuerda cuándo fue la última vez que lo vio. Tampoco recuerda lo declarado anteriormente sobre el día anterior a la desaparición. El abogado querellante Conrado Suárez Jofré tuvo que leer reiteradas veces declaraciones anteriores, para ayudar a la memoria del testigo. El testigo alegó estar enfermo, con depresión y que eso le dificultaba recordar.

Luego fue interrogado sobre un servicio provisto por la mutual a sus asociados que son las órdenes de compra, sobre las que no hizo mayores aclaraciones. De igual manera, no se extendió en las referencias respecto a las vinculaciones de Vicente Flores con Luis Moyano, ni sobre otras averiguaciones acerca del funcionamiento de la mutual, o de cuando les informaron a los empleados sobre la desaparición del ingeniero. En todos los casos contestó no recordar o no conocer cabalmente toda la información.

Finalmente, y después de Chica, declaró Raúl Quiroz, que afirmó trabajar en la mutual desde 1981 y que se jubiló hace cinco años.

Manifestó que la liquidación de sueldos la realizaba Raúl Tellechea con un programa informático y se la presentaba a Luis Moyano y Luis Alonso, presidente y tesorero respectivamente. También dijo creer que en el 2004 Moyano ocupaba algún cargo en el gobierno por lo que lo reemplazó Miguel del Castillo. Añadió que Tellechea no figuraba en las planillas de las liquidaciones porque no era empleado fijo de la mutual. Esta información cruza la denuncia que formularon los exdirectivos de la Mutual contra Tellechea, sobre duplicación de planillas y pagos de sumas no autorizadas a favor del desaparecido.

Sobre el 27 de septiembre de 2004, Quiróz declaró que no recuerda haber visto al desaparecido cuando se retiró de la institución a la finalización de la jornada laboral, sobre las 21 horas. Que Alonso y Castillo le habían hablado de una reunión con Tellechea, pero él no lo vio, sin embargo, se encontró con Miguel Benavidez, miembro del Consejo Directivo de la Mutual, en la puerta de la institución.

Al ser interrogado sobre una irregularidad con órdenes de compra que no se mandaban a descuento, el hombre contestó que se sacaban a cuenta de los círculos de dinero que se armaban con el personal de la mutual, pero, Tellechea no podía participar de estos círculos debido a su carácter de personal transitorio que ocasiona no poderle descontar las cuotas o las órdenes de compra.

También se lo indagó sobre Alberto "Lali" Flores -investigado en la causa. El testigo mencionó que fue contratado para la vigilancia en el camping hasta el 2004.

Luego relató que el Consejo Directivo de la institución les informó a los empleados en una reunión, posterior a la desaparición del ingeniero, sobre la denuncia realizada contra Raúl Tellechea por irregularidades. Finalmente, expresó que sobre el mediodía del día siguiente a la desaparición ya se comentaba en el seno de la mutual que Raúl Tellechea se encontraba desaparecido.

El último testigo previsto para declarar, Miguel Benavidez, no se presentó argumentando que estaba enfermo. Así las cosas, la próxima audiencia está prevista para el martes 21 de marzo

