Continuaron los testimonios por el caso de Raúl Tellechea. Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo la audiencia con el testimonio de otro de los hijos del ingeniero. En esta oportunidad, Mauricio Tellechea habló sobre el encuentro con Nelson Cortez Páez, en el que dialogaron sobre el secuestro y desaparición de su padre.

Un hecho que llamó la atención es que el aludido no se encontraba en la sala de Tribunal Oral Federal durante las declaraciones de Tellechea. Según se conoció, el hombre está detenido por un incidente que tuvo en el departamento Valle Fértil.

En su exposición, Mauricio manifestó los detalles que Cortez Páez le narró sobre el secuestro y desaparición de su padre Raúl. Además, agregó que este último le proveyó un papel con un croquis del lugar donde fue enterrado el cuerpo del ingeniero y una lista de nombres de las personas involucradas en el hecho.

Según señaló el testigo, este encuentro se originó en la llamada de Cortez Páez. “Particularmente, esta fue una llamada distinta de muchas otras que recibíamos de personas que se acercaban solo para sacarnos dinero”, dio a conocer.

“Esta persona (en referencia a Cortez Páez) me citó repentinamente, por lo que tuve que salir abruptamente a encontrarme con él. Cuando lo encontré, el hombre se encontraba nervioso, consternado, preocupado, lo que ocasionó que fuera dificultoso sacarle la información. Contrario a otras personas, no me pidió plata para decirme la información”, detalló Tellechea.

“Me dijo que a mi papá lo habían secuestrado el día 28 a la madrugada, y que él junto a dos personas estaban encargados de cuidarlo. Durante horas de la mañana estuvo retenido en Pocito y luego a la siesta fue trasladado al departamento de un policía y allí permaneció los cuatro días que estuvo secuestrado”, abundó durante su relato. Mauricio también resaltó que, además de esas personas que lo cuidaban, “había muchas más involucradas con distintas tareas”.

“Cortez Páez me dijo que ‘al cuarto día se nos murió, de un ataque’, y que lo habían enterrado en el dique de Ullum”, señaló Mauricio Tellechea.

Según el testigo, Cortez Páez le entregó un papel con un croquis, donde había algunas referencias geográficas del lugar y mencionó que lo habían enterrado con un maletín con documentación. “Mi papá sabía muchas cosas. Con respecto a las personas involucradas mencionó que eran funcionarios policiales, gendarmes, dos jueces, y uno de ellos estaba vendido”, indicó.

El hijo del ingeniero manifestó que, según el relato del aludido, “las personas que debían realizar la investigación eran las mismas que estaban involucradas en el secuestro”.

La primera parte de la declaración se desarrolló con normalidad hasta que el fiscal general Francisco Maldonado, observó que el imputado debía presenciar lo que el testigo estaba declarando, puesto que lo alude como protagonista principal. Por este motivo, solicitó que se lo conecte desde la comisaría donde se encuentra detenido, para lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta tanto se resolviera esta situación. Una vez solucionada esta petición se reanudó el testimonio de Mauricio Tellechea.