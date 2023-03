En lo que va de este continúa desarrollándose el debate oral y público por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea y que tiene como imputados a exintegrantes de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, lugar en el que trabajaba la víctima. El juicio se encuentra en la etapa de testimoniales y esta oportunidad, en las últimas audiencias, terminaron por declarar la exesposa de Tellechea, su excuñada y el último, y más joven de sus hijos, Rodrigo.

En horas de la tarde del lunes pasado, la primera en hablar fue Beatriz Toro, la exesposa de Tellechea. La mujer declaró llorando lo "disruptivo" que fue para la vida en familia la desaparición de su expareja y apuntó contra los primeros asesores legales que tuvo la familia, los abogados Fernando Castro y Rubén Pontoriero, por sus dudosos desempeños.

Para la testigo, los abogados intentaron orientar las acciones legales de la familia bajo la hipótesis de la fuga de Tellechea, que convenía a los acusados de la mutual. Desde ese punto de partida, promovieron la solicitud de eximición de prisión del ingeniero. También, advirtieron a los familiares del ingeniero que no tenía sentido solicitar que se investigue a los poderes del Estado y les recriminaron que reclamaran públicamente la renuncia de Luis Moyano como secretario de Acción Social en el Gobierno Provincial.

Luego, Toro agregó en su relato que, con el paso del tiempo, la familia cayó en la cuenta de que los profesionales estaban vinculados con el Poder Ejecutivo y no representaban cabalmente los intereses de la familia, razón por la que decidieron terminar la relación contractual.

Por otra parte, la exesposa de la víctima refirió a la reunión a la que fue convocada por las autoridades de la mutual, después de la desaparición. La mujer asistió en compañía de Raúl Trujillo, sobrino de Raúl Tellechea. En ese encuentro los directivos le manifestaron que habían mantenido una reunión con Tellechea en la Mutual el 27 de septiembre, día previo a la desaparición, donde le habrían imputado la responsabilidad de irregularidades encontradas en la administración de la institución, hablando de un faltante”. También le dijeron que el ingeniero había reconocido esa responsabilidad y que se justificó argumentado que era para mantener a sus hijos. Toro aseveró después que cuando salía de la reunión vio a la empleada Isabel Ahumada, también investigada en el juicio por encubrimiento, “con cara de susto, de mucha angustia y miedo”.

Para finalizar, la mujer recordó haberse sentido impactada por la versión de los mutualistas, ya que Tellechea siempre había sido muy prolijo en los temas económicos, y añadió que la acusación no era compatible con las conductas del hombre que vivió con ella durante 33 años. Mencionó también que, en un primero momento, no entendía por qué la habían convocado a ella siendo que hacía tres años que estaba separada de su exmarido. Pero después se dio cuenta de que era para buscarla de "aliada de ellos”, según el relato de la mujer.

Luego de Beatriz, pero al día siguiente, habló su hermana: Susana Toro. La excuñada de Raúl Tellechea y amiga del ingeniero declaró, en la audiencia del martes pasado, sobre una conversación presencial que ella habría mantenido siete días después de la desaparición con el abogado Miguel Dávila Saffe, que le habría dicho: “Este es un caso muy jodido, está metida la policía, la justicia, no puedo ayudarte en esto”. En esa reunión, el abogado, hoy juez de Cámara Penal, se habría dirigido a Mauricio Tellechea, también presente en la reunión, para asegurarle: “Tu papá no va a aparecer nunca más”. "Fue un shock muy grande, nos pusimos a llorar con Mauricio", declaró Susana Toro. Luego añadió que por esos días algunas personas le advirtieron que los abogados Castro y Pontoriero estaban vinculados al Gobierno de San Juan.

Por otro lado, Susana Toro expresó que recibió llamadas anónimas, en algunos casos pidiendo rescate por su ex cuñado y otros amenazando su integridad y la de su familia. Además, confesó que algunas personas, entre ellos un periodista de un diario local, le dijeron que el cuerpo de Tellechea había sido quemado en un horno de ladrillo en Pocito o en una calera en Los Berros.

La declaración de Rodrigo Tellechea

El hombre treintañero y el más chico de los hijos de la víctima fue el último en declarar de los hijos. El joven tenía nueve años al momento de la desaparición de su padre. En ese contexto, recordó entre lágrimas a su progenitor. "Promovía el deporte y era muy disciplinado con el tema de la escuela, yo no podía salir a jugar hasta que no hiciera la tarea. Fueron los mejores años de mi vida, y al desaparecer tan pronto me tuve que aferrar a esos recuerdos”, declaró.

Posteriormente, siguiendo con su relato, Rodrigo dijo que un mes antes de la desaparición advirtió un cambio súbito en el comportamiento de su padre. “Antes me iba solo al entrenamiento, pero él me empezó a acompañar hasta la puerta. Después no me dejaba salir a jugar con mis amigos en la siesta, cuando él dormía. Tampoco me dejaba volver solo en colectivo a la casa de mi abuela, sino que me esperaba un remis en la puerta del colegio", se explayó.

Para concluir se refirió al día en el que se conoció la desaparición: "Salí de la escuela y estaba esperando a mi papá que me buscará como lo hacía siempre, pero no apareció. Pasaron como 15 minutos, pero parecieron como 100 años, hasta que vino a buscarme mi primo porque mi padre no aparecía. Fue el momento más traumático de mi vida".