La Justicia de San Juan desestimó el pedido fiscal de revocar la libertad condicional del cura Walter Bustos por la supuesta desobediencia a las reglas de conducta impuestas en su condena. La medida fue confirmada por el tribunal de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional. De esta manera, el sacerdote no será enviado al Servicio para cumplir la pena de tres años de prisión por abusar de un adolescente.

El hecho que llevó a este pedido fiscal se originó a raíz de un mensaje por celular que el sacerdote Walter Bustos envió el pasado 2 de mayo pasado a la novia de su víctima con la intención de reunirse con ella. Esto derivó en una denuncia penal y el inicio de una causa en la UFI Cavig por supuesta desobediencia judicial a las medidas impuestas en la condena en su contra dictada el 30 de mayo de 2023.

Publicidad

“Hola (...) Soy padre Walter. Quería charlar un ratito con vos. Cuando puedas y a donde vos prefieras. A lo mejor estés complicada de tiempo. Por eso no voy a demorarte. A lo sumo 30 minutos. Esperando que te encuentres bien. Abrazo grande en el Señor y bendiciones a la familia”, estas fueron las palabras que usó Bustos para contactar al entorno familiar de uno de sus denunciantes a través de WhatsApp.

En aquel entonces, el juez Carlos Muñoz Carpino de la Sala I castigó al sacerdote con una pena de un año y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de abuso sexual simple. También impuso reglas de conducta que debe cumplir, como la prohibición de ejercer cualquier acto turbatorio o de hostigamiento hacia la víctima.

La sentencia de primera instancia fue apelada y el 20 de abril de este año la Corte ratificó la condena, pero modificó la calificación legal enrostrada a Bustos. Además, agregó el agravante por su condición de ministro de culto y aumentó la pena inicial a tres años de prisión, manteniendo la ejecución condicional.

La causa iniciada en la UFI Cavig por supuesta desobediencia a una regla de conducta no prosperó y fue desestimada. Aun así, la fiscal Torres recurrió al juez de primera instancia que condenó a Bustos para que revocara la condicionalidad de la pena con el argumento de que violó la regla de conducta impuesta por ese tribunal. Sin embargo, el juez Muñoz Carpino rechazó ese pedido porque consideró que no cometió delito y que la comunicación que originó el reclamo se realizó cuando la pena impuesta no se encontraba firme.

La abogada defensora Sandra Leveque se opuso al pedido fiscal y negó que el sacerdote haya violado las reglas de conducta. Afirmó que el cura mantiene contacto con esa chica desde 2018, incluso trabajó con ella en talleres, y desconocía que tuviese una relación con la víctima.

Publicidad

“Nos notificaron que rechazaban el pedido de la fiscal, y que era inadmisible el pedido porque las reglas de conducta no son exigibles al no estar firme la sentencia. Por lo tanto, no hay incumplimiento”, explicó Leveque a DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que Bustos también fue absuelto en abril pasado en el juicio que se le seguía por otro presunto abuso sexual en perjuicio de un adolescente de Valle Fértil en 2017. Sin embargo, el agravamiento de la condena por el primer caso y el pedido de revocar la condicionalidad de la pena podían cambiar la situación del sacerdote.