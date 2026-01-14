Los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York para reclamar que se sancione al Estado argentino por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones de funcionarios que les fueron requeridas en el marco del proceso de discovery en el litigio internacional.

La ofensiva de los beneficiarios de la sentencia, principalmente los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, busca que Preska declare en desacato a Argentina y aplique sanciones, luego de que, según sostienen, el país no cumplió con la entrega completa de correos electrónicos y mensajes exigidos. En respuesta, la defensa argentina preparará su propio escrito, previsto para el 19 de febrero, con argumentos en contra de estas acusaciones.

Este nuevo planteo llega en medio de un contexto complejo para la causa internacional. En primera instancia, la justicia estadounidense condenó a Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012, y las partes están enfrascadas en una batalla legal que incluye apelaciones y recursos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El conflicto central gira en torno a una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de funcionarios actuales y anteriores. Si bien la mayoría ya habría presentado la información solicitada, al 12 de enero aún faltaban datos de algunos funcionarios, lo que según los demandantes justifica el pedido de sanciones. El Gobierno, por su parte, alega que se trata de comunicaciones personales y que ha cumplido con las decisiones judiciales vigentes, además de haber apelado la orden ante instancias superiores.

En el trasfondo del litigio, los demandantes buscan demostrar que diversas entidades públicas funcionan como “alter ego” del Estado argentino, lo que podría abrir la puerta a embargos sobre activos de organismos como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas para hacer efectivo el cobro de la sentencia.

Mientras se esperan las próximas presentaciones y posibles audiencias procesales, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF continúa su curso, y la resolución de la Cámara de Apelaciones será clave para definir el rumbo de este litigio internacional.