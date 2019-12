Castro denunciará a Maza por tratarlo de ladrón: “Deberá probar todo lo que dijo”

Luego de la viralización del escandaloso audio de whatsapp donde el actual jefe comunal de Angaco, Carlos Maza Peze, carga contra su antecesor a quien lo cataloga de ladrón al decir que “se robó millones del municipio”, José Castro, salió con los tapones de punta y adelantó que lo denunciará en la Justicia. En este sentido resaltó que “deberá probar todo lo que dijo” y que hoy su mayor preocupación pasa por los vecinos del departamento.

“Lo que opine de mí Carlos Maza me tiene sin cuidado y más sabiendo de quien viene y de la falta de respeto que tiene. Todo lo que piense de mi lo tendrá que demostrar en la Justicia, de todas formas viniendo de él no me molesta. Lo que dice un gran mentiroso no me afecta”, dijo Castro y añadió “yo me preocupo por cómo está mi pueblo. En nuestra gestión invertimos los fondos públicos en ayuda a los productores, en ayudar a los jubilados en la compra de medicamentos, en el pago de alimentos para la primera infancia, en la construcción de módulos habitaciones y todo está rendido”.