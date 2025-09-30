La firma Caterwest anunció la apertura de una búsqueda laboral para sumar un Auxiliar de Recursos Humanos a su equipo en San Juan. La convocatoria forma parte de la expansión del área y está dirigida a candidatos con formación universitaria en Recursos Humanos y conocimientos sólidos en procesos administrativos.

Se valorará experiencia en normativa laboral y buenas prácticas de RRHH, manejo del Convenio Colectivo de Trabajo AOMA-UTHGRA, administración de legajos y gestión documental. Además, se requiere dominio de Excel en nivel intermedio-avanzado.

Entre los requisitos, los postulantes deberán residir en San Juan y contar con formación específica en Recursos Humanos. Caterwest destacó que busca perfiles proactivos, con capacidad de organización y compromiso para integrarse a un equipo en crecimiento.

Quienes deseen postularse deben enviar su currículum al correo electrónico rrhh@caterwest.com, indicando en el asunto la referencia a la búsqueda de Auxiliar de Recursos Humanos.

Con esta convocatoria, la empresa busca fortalecer su estructura de gestión interna y brindar oportunidades de desarrollo profesional a talentos locales.