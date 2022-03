Censo 2022: Claudia Lecich "el censo digital no es obligatorio, es una herramienta"

El Censo 2022 comenzó el pasado 16 de marzo en su modalidad digital es por eso que Claudia Lecich, directora de Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan (IEE), pasó por Yo te Invito para explicar en qué consiste esta modalidad, aclarar dudas sobre cyberseguridad y explicar cómo se planificó y qué facilidades existirán para acceder a esta nueva modalidad.

Lo primero es acceder a www.censo.gob.ar, allí se solicitará el DNI para obtener un “código censal”. Lecich explicó que este código permite mantener la seguridad, evitando el ingreso de bots y hackers y manteniendo la anonimidad. El DNI sólo es una medida de seguridad, lo único que queda registrado es el código censal.

Lecich aclaró que la modalidad virtual no es obligatoria, es una herramienta para agilizar la carga y procesamiento de datos. Además, para quienes no accedan a internet o no estén familiarizados con las nuevas tecnologías habilitarán un centro censal y puntos digitales en los diferentes departamentos.

Ya metido en el cuestionario, este constará de 24 preguntas referidas a vivienda y 37 sobre las personas. La directora del IEE aclaró que estas preguntas sobre las personas se trabajan en grupos, como mujeres de entre 25 y 30 años por ejemplo, recordando que los datos son anónimos.

El 18 de mayo será el censo presencial, allí, quienes completaron el censo digital deberán entregar el código censal y el censista sólo corroborará la cantidad de personas que habitan en el domicilio.

Finalmente, Lecich habló de los números referidos al censo y al proceso que se realizó hasta llegar a esta instancia. Primero explicó que se prepararon “mapas” especiales, durante 10 años, estos sirven para asegurar el “secreto estadístico”, esto quiere decir que los censistas no trabajan con direcciones, sino con mapas sectorizados.

Por último comentó que hay un estimado de 200.000 viviendas a censar y se espera que la mitad realice el censo digital. El 18 de mayo más de 12.000 censistas se desplegarán.

Este contenido fue emitido en Yo te invito, magazine informativo, conducido por Ana Paula Zabala, acompañada por Ana Paula Gremoliche y Mauricio Laciar. El programa es emitido por la pantalla de Canal Cinco Telesol, de 17 a 18.30 de lunes a viernes.