La Ley de Pago de Deuda Previsional es una legislación que posibilitaría que cerca de 10.000 sanjuaninos que no cumplen con los 30 años de aportes necesarios puedan jubilarse. Se trata de un sistema que permitiría que estas personas que tienen la edad necesaria para alcanzar el derecho, puedan pagar en cuotas la deuda previsional. Si bien la ley ya tiene media sanción en el Senado de la Nación, ahora debe pasar la Cámara de Diputados, lo cual será difícil, ya que la oposición anunció que no dará quórum para tratarla. DIARIO HUARPE habló con la diputada Susana Laciar, de Juntos por el Cambio, quien justificó por qué no está de acuerdo con la ley, manifestando que se trata de un “parche electoral”.

Este plan de pago busca beneficiar a 10.000 sanjuaninos y a 800.000 personas a nivel nacional. El objetivo es que las mujeres 60 años y los varones de 65 que no lleguen a los 30 años de aportes, como indica la ley actual, tengan la chance de pagar la deuda previsional en cuotas. Por otra parte, aquellos que tengan menos de esa edad y que tengan aportes, pero que ya saben que no alcanzarán los aportes mínimos, tendrán la posibilidad de identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según dijeron desde Anses, si no se aprueba esta ley, el 90% de las mujeres y el 30% de los hombres quedarían sin jubilarse en este 2023.

El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y deberá pasar a tratarse en Diputados. En diciembre los legisladores no dieron quórum para tratarlo y, todo indica, que este panorama no cambiará.

La diputada sanjuanina por JxC, Laciar, explicó que ella no está de acuerdo con este proyecto porque se trata de un parche electoralistas que producen mayor déficit. Esto es porque, según indico, solo una de cada cuatro personas que se jubilan en la Argentina completaron sus aportes jubilatorios. En cambio, aseguró, el 35% entró al régimen general por moratorias sin cumplir con los 30 años de aporte y el 40 % está en un régimen de excepción.

“Las moratorias son parches caros que siguen debilitando un sistema jubilatorio que no da más. Cada gobierno se saca el tema de encima sin hacer una reforma de fondo, y eso lo pagan todos los jubilados con sus jubilaciones de miseria”, expresó.

En este sentido, la legisladora dijo no estar de acuerdo, en principio, porque las moratorias “generan inequidades, mayores déficits a los sistemas y afectan el hoy y el mañana de los jubilados”.

Publicidad

“La discusión que necesita el país es garantizar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Y sumar trabajo. Hay que sumar empleos formales que aporten al sistema. Finalmente, hay que premiar al trabajador que quiere seguir trabajando. Todo lo cual no lo contempla el proyecto en discusión”, cerró Laciar.

Lo cierto es que en el medio de la puja oficialismo-oposición, están 10.000 sanjuaninos que quedaron en el medio y que esperan, al menos, una respuesta que les diga si puedan jubilarse o no.