Cerró la etapa de testimoniales en el juicio por la muerte de cuatro brigadistas en un incendio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La etapa testimonial del juicio a tres ex funcionarios de Defensa Civil de Salta, por la muerte de cuatro brigadistas durante un incendio en octubre de 2014, concluyó hoy con la declaración de los últimos cuatro testigos, y se fijó la audiencia de alegatos para el 4 de noviembre próximo y la sentencia para el 8 de ese mismo mes.



Fuentes judiciales informaron que durante la octava jornada del juicio seguido contra el ex subsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro y los ex jefes de los programas de Brigada Forestal y Defensa al Ambiente, Roberto Durnelli y Víctor Dagun, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, declararon los últimos cuatro testigos.



Se trata de Armando Ariel Flores, que es hijo del dueño de la finca donde está el cerro El Acheral, donde se inició el fuego el 17 de octubre de 2014 y Diego José Augusto Liborio, Gabriel Alejandro Cuello y Gonzalo Matías Zenzano, que se desempeñaban en el momento de los hechos en Defensa Civil.



El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, que está a cargo del proceso oral y público, informó que el 29 de octubre se le dará a los imputados la posibilidad de declarar, si quisieran hacerlo.



En tanto, el 4 de noviembre se desarrollará la audiencia de alegatos de las partes, por la mañana las acusadoras y a la tarde las defensas.



Finalmente, se estipuló para el 8 de noviembre las palabras finales de los imputados y la sentencia correspondiente.



En el juicio participa la fiscal Mónica Poma, en representación del Ministerio Público, mientras que los letrados Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Ola Castro, y Durnelli es defendido por Pablo Agustín Tobío.



Por su parte, a Dagun lo defiende el abogado Ricardo Poclava y las querellantes y actoras civiles Rossana Chávez y Valeria Montenegro están representadas por Fernando Teseyra y Marcelo Arancibia.



Asimismo, los querellantes Olga Fabián y Pedro Albarracín están representados por Carlos Saravia, y del proceso también participa la Fiscalía de Estado.



El 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como El Acheral, de la localidad de Guachipas, a cien kilómetros al sur de la capital salteña, con el fin de apagar un incendio.



Al día siguiente, encontraron en la zona los cuerpos incinerados de los brigadistas Mauricio Valdéz, de 27 años; Víctor Humberto Ferreyra, de 37; Martín Albarracín, de 27 y Matías Daniel Vilte, de 22.



Meses después, un hermano de Albarracín logró rescatar de la memoria del celular del brigadista, que le había entregado la justicia con sus pertenencias, un estremecedor video en el que se pueden escuchar sus gritos en el momento en que son alcanzados por el fuego.



Los familiares de las víctimas reprocharon a las autoridades de Defensa Civil de la provincia el haberlos enviado a combatir un incendio forestal de gran magnitud, que llevaba diez días y con llamas de más de diez metros de altura, sin un jefe y con recursos para enfrentar un incendio de pastizales de mucho menor magnitud.