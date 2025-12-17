La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno. Los sindicalistas esperan reunir a unas 150 mil personas en la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero buscan evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

La dirigencia cegetista se reunió con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral. Los diputados advirtieron que la iniciativa oficial profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo, mientras que los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino.

El ataque a la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA) el lunes puso en alerta a los dirigentes ante la posibilidad de una escalada de episodios similares contra otros gremios. La CGT reforzará el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y detectar a tiempo a infiltrados que causen disturbios.

También existe temor de que haya enfrentamientos entre las columnas de los sindicatos y las agrupaciones de izquierda que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

Los sindicalistas creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE. Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país, donde habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.