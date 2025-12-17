Este martes por la noche, LAM abordó un conflicto judicial que involucra a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá. Ángel de Brito presentó el tema y adelantó el eje de la denuncia: "Por su marido, con las empleadas de uno de los locales".

Según relató el conductor, el caso se remonta a un contacto previo con una exempleada que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. La exempleada quería dar una nota, pero llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo.

Durante el programa, De Brito leyó fragmentos del expediente judicial y detalló el origen del reclamo. Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y acoso y hostigamiento laboral.

El conductor también dio a conocer parte del contenido de la denuncia, que describe situaciones de incomodidad en el ámbito laboral. El esposo de Maru Botana habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora y de otras trabajadoras, lo que la incomodaba y la obligaba a dejar de maquillarse.

Frente a este escenario, explicó que las partes avanzaron hacia una resolución legal. Los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional y solicitaron la homologación y el pago de un monto embargado.

Más adelante, De Brito compartió otro tramo del documento judicial. La actora reajustó el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados se obligaron a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma.

Denise Dumas intervino con una consulta directa: "¿Le tiene que pagar porque le debían el sueldo o porque ella se sentía incómoda?". Ángel de Brito respondió que la demanda era por acoso y hostigamiento laboral.

Por último, Ángel de Brito precisó cómo se estructuró el pago acordado. El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares.