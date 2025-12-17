El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este miércoles para evaluar la evolución del acuerdo financiero con Argentina, un pacto por US$20.000 millones firmado en abril. Este análisis surge luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara modificaciones en el esquema de bandas de flotación del dólar, que a partir del 1° de enero de 2026 se actualizarán mensualmente según la inflación oficial.

La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó a través de la red social X que “celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”. Además, destacó la colaboración estrecha con las autoridades argentinas para implementar estas medidas.

Publicidad

El cambio en el esquema cambiario implica que el piso y el techo dentro de los cuales puede fluctuar el tipo de cambio se ajustarán conforme a la inflación que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cuanto a la acumulación de reservas, el BCRA proyecta sumar aproximadamente US$10.000 millones durante el próximo período.

En julio pasado, el FMI realizó la primera revisión técnica del acuerdo y otorgó un “waiver” al Gobierno argentino por no haber cumplido la meta original de reservas netas, ajustando el objetivo para 2025 reduciéndolo en US$5.000 millones. Posteriormente, en noviembre, Argentina realizó un pago cercano a US$800 millones al organismo, correspondiente a vencimientos de ese mes.

Publicidad

El Gobierno había avanzado en la elaboración de un cronograma para la compra de reservas por parte del BCRA, en sintonía con una solicitud realizada por el FMI en su última evaluación. Sin embargo, a principios de diciembre, la vocera del organismo advirtió que Argentina probablemente incumplirá nuevamente la meta establecida para la revisión de diciembre y pidió que se adopten medidas más ambiciosas para corregir esta situación.