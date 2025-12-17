La Caja de Acción Social (CAS), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, anunció la realización de un nuevo sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias, que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, en horario vespertino.

La iniciativa convoca a todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata correspondientes al período comprendido entre el 20 de septiembre y el 26 de diciembre, ampliando las posibilidades de acceso a premios para cientos de sanjuaninos que participan del sistema de juegos oficiales.

Publicidad

En esta edición se sortearán diez premios principales, entre los que se destacan motos 0 km en distintas cilindradas, una moto eléctrica, viajes a Mar del Plata y Villa Carlos Paz, aires acondicionados, Smart TV, lavarropas, heladeras con freezer, notebooks, celulares, electrodomésticos y artículos tecnológicos, entre otros.

De manera paralela, se desarrollarán los sorteos de las Cruzadas Solidarias, una propuesta orientada a acompañar a instituciones educativas, de salud, merenderos y escuelitas deportivas de toda la provincia. En ese marco, se entregarán heladeras, cocinas, mesas, sillas, kits deportivos y equipos de sonido, fortaleciendo el trabajo comunitario que estas organizaciones llevan adelante en sus territorios.

Publicidad

Además, el público presente podrá participar de sorteos adicionales que incluyen aire acondicionado, mesa con doce sillas, ventiladores, batería de cocina, pileta de lona, gazebo plegable, cafetera expresso, freidora de aire, kit de herramientas, bordeadora eléctrica, parlante portátil y carpa playera.

Desde la CAS remarcaron que todo el proceso se desarrollará bajo estrictos criterios de transparencia y control, garantizando igualdad de condiciones para cada participante. Los ganadores de los Cupones No Premiados deberán notificarse en la Oficina de Comunicaciones, ubicada en Santa Fe 10 Este, segundo piso, dentro de los diez días hábiles posteriores al sorteo.

Publicidad

En tanto, las instituciones beneficiadas por las Cruzadas Solidarias tendrán un plazo de veinte días corridos para presentar la documentación correspondiente y gestionar la entrega de los premios adjudicados. Con esta propuesta de fin de año, la Caja de Acción Social vuelve a combinar premios, participación ciudadana y compromiso solidario con la comunidad sanjuanina.