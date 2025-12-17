La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentó su Estrategia Nacional de Exportaciones, un ambicioso plan que incluye 248 propuestas para revitalizar el comercio exterior y que, según sus estimaciones, podría generar u$s15.760 millones para 2030. La entidad destacó que el sector exportador argentino atraviesa un estancamiento que ya supera los diez años y reclamó una “reforma actitudinal” para modificar la visión sobre esta actividad clave.

Desde CERA enfatizaron que las políticas públicas enfocadas en las exportaciones deberían dejar de ser vistas únicamente como herramientas para resolver urgencias fiscales o necesidades de caja. En cambio, proponen considerarlas como un motor estratégico fundamental para el empleo, la inversión y el desarrollo productivo a largo plazo.

Entre las medidas destacadas, la Cámara propuso la implementación de un Régimen de Incentivos para el Crecimiento de las Exportaciones (RIGI) específico para este sector. Este régimen otorgaría beneficios fiscales y cambiarios para fomentar el aumento de las ventas externas y diversificar la oferta exportable, ya que actualmente cinco productos concentran el 40% de las exportaciones cubriendo 5.000 líneas arancelarias.

En paralelo, CERA solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzar en un plan de regularización de deudas, que a juicio de la entidad podría equivaler al superávit fiscal. Según Fernando Landa, presidente de CERA, la deuda acumulada por exportadores alcanza los seis meses en reintegros y devolución del IVA, siendo los reintegros en dólares y el IVA en moneda local.

El Ministerio de Economía propuso una resolución para dolarizar las deudas con operadores de comercio exterior, incluyendo devolución de retenciones e IVA, mediante un sistema optativo que se podía inscribir hasta marzo de 2026. Esta medida equivaldría a un seguro de cambio por alrededor de u$s1.500 millones, aunque algunas empresas aun manifiestan dudas al respecto.

Como alternativa, Landa planteó la creación de una cuenta corriente única tributaria que facilite la compensación automática de deudas y créditos fiscales, evitando que las demoras acumulen problemas financieros a largo plazo.

La demora en la devolución de impuestos y la burocracia persistente limitan la expansión del universo exportador, que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace una década con unas 9.200 empresas activas, frente a un promedio histórico de 9.300. Esta situación genera un techo a las exportaciones y desincentiva la incorporación de nuevos actores al comercio exterior.

Además, la concentración de exportaciones en productos primarios y en el complejo de Oil & Gas predomina, mientras que la diversificación productiva y la apertura de nuevos mercados avanzan lentamente.

En su documento, CERA destacó varias propuestas clave para 2026, entre ellas:

• Eliminar la obligación de liquidar el 100% de las divisas generadas por exportaciones, una exigencia que no tienen otros sectores como el de servicios y que genera desigualdad jurídica.

• Profundizar la reducción de derechos de exportación, ya que sólo siete países a nivel mundial recaudan más del 5% de sus ingresos fiscales mediante retenciones, y Argentina está entre los cuatro con cargas más elevadas.

• Actualizar los reintegros a las exportaciones para que compensen realmente la carga de impuestos indirectos, evitando casos donde son nulos en sectores como lácteos, petroquímicos, siderúrgicos y aluminio.

• Eliminar exigencias administrativas que no están contempladas en la Ley de IVA, cuestionando la Resolución General AFIP Nº 5173/2022 (actual ARCA).

• Normalizar la deuda del Estado con el sector exportador para evitar afectaciones a la liquidez y operatividad.

• Implementar una Cuenta Corriente Única Tributaria para simplificar la gestión fiscal.

• Resolver cuellos de botella en la facilitación del comercio mediante digitalización, modernización aduanera y puesta en marcha del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CONFAC).

• Ordenar la gobernanza logística, con atención a licitaciones pendientes y concesiones portuarias.

• Destrabar la agenda del Mercosur y definir la posición argentina ante el CPTPP.

• Sostener la inserción internacional mediante participación activa en el G20, Acuerdo de París y priorizar el ingreso a la OCDE.

Con estas propuestas, CERA busca encaminar una normalización estructural del comercio exterior que permita superar las distorsiones que colocan a Argentina en desventaja respecto a otros países, impulsando un desarrollo exportador más diversificado, competitivo y sostenible en el tiempo.