Llenar el tanque de nafta es cada vez más caro en Argentina. Según un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE), el costo de cargar combustible al 100% de la capacidad del vehículo alcanza los $100 mil en la mayoría de los casos. Este monto equivale al 5% de la remuneración bruta promedio del sector privado registrado.

El estudio analiza la evolución de los precios de los combustibles, su costo por kilómetro recorrido y las diferencias entre provincias. El precio promedio por litro de nafta súper a nivel nacional es de $1.699, lo que implica un costo total de $93.461 para completar un tanque de 55 litros. Con un rendimiento promedio de 660 kilómetros por tanque, el costo por kilómetro recorrido asciende a $142.

Para la nafta premium, el precio por litro se ubica en $1.916. Llenar el tanque cuesta $105.354 y permite recorrer unos 715 kilómetros, lo que arroja un costo de $147 por kilómetro. El informe aclara que "no todos los vehículos pueden sacar provecho del rendimiento de la nafta premium", ya que depende de las características técnicas del motor.

En el caso del gasoil, el gasoil grado 2 tiene un precio de $1737 por litro. Completar un tanque de 55 litros demanda $95.528 y permite recorrer unos 880 kilómetros, con un costo de $109 por kilómetro. El gasoil grado 3, con un valor de $1923 por litro, eleva el costo por tanque a $105.751, pero mejora el rendimiento hasta 990 kilómetros, reduciendo el costo por kilómetro a $107.

El GNC aparece como la alternativa de menor costo. Con un precio promedio de $692 por metro cúbico, llenar un equipo típico cuesta $6.916 y permite recorrer unos 120 kilómetros, lo que equivale a $58 por kilómetro. Según el informe, "equipar un vehículo con GNC representa un ahorro de $86 por kilómetro recorrido, lo cual implica un ahorro del 59% respecto del uso de nafta".

El estudio también muestra que el costo de llenar un tanque hoy es más bajo que en los últimos nueve años. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la inflación, se puede ver que el costo real de un tanque de combustible ha aumentado en algunos períodos. Por ejemplo, durante la gestión de Alberto Fernández, el tanque de combustible alcanzó un pico máximo de $122.521.

Además del precio, el estudio evalúa el esfuerzo salarial necesario para llenar un tanque de nafta. El indicador mide qué porcentaje del salario registrado promedio debe destinar un trabajador para cubrir ese gasto. Entre 2017 y 2025, el esfuerzo salarial promedio fue del 5,44% del salario. En diciembre de 2025, el costo de $99.407 representa cerca del 5% de la remuneración bruta promedio.

El estudio también muestra diferencias significativas entre provincias en el precio final de la nafta súper. La brecha entre la provincia más cara y la más barata alcanza el 36%. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén se ubican entre las jurisdicciones con precios más bajos. En el otro extremo, Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes presentan los valores más altos.

Finalmente, el estudio analiza el precio del combustible en las rutas hacia la costa atlántica. Las estaciones ubicadas en localidades de tránsito presentan valores más elevados que las de destino. En promedio, las localidades de destino exhiben un precio de $1.723 por litro de nafta súper, mientras que en las de tránsito el valor asciende a $1.799, una diferencia del 4,4%.