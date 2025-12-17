París Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el suplementario. La final se disputó en Qatar y tuvo como gran figura al arquero ruso Matvey Safonov, quien atajó cuatro remates desde los doce pasos.

El conjunto francés abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de Khvicha Kvaratskhelia, tras una jugada por la derecha que terminó con un rebote servido por Agustín Rossi. Flamengo reaccionó en el complemento y llegó al empate mediante un penal ejecutado por Jorginho, luego de una infracción sancionada con intervención del VAR.

Con el marcador igualado, el partido se extendió al tiempo suplementario, donde ambos equipos generaron situaciones, aunque sin lograr romper la paridad. Rossi y Safonov sostuvieron el resultado con intervenciones decisivas.

La definición se trasladó a la tanda de penales. Nicolás De La Cruz convirtió el primer remate para Flamengo, pero desde allí Safonov se adueñó del arco: contuvo los disparos de Saúl, Pedro y Leo Pereira. Para PSG anotaron Vitinha y Nuno Mendes, lo suficiente para sellar el triunfo y la consagración.

De esta manera, el PSG sumó un nuevo título internacional y cerró el torneo con una actuación destacada de su arquero, clave en la definición final ante el equipo brasileño.