Chanceler argentino fala com Ministro das Relações Exteriores do Brasil e anuncia que visitará Brasí

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O chanceler argentino Felipe Solá manteve hoje uma conversa com seu par brasileiro, Ernesto Araújo, e convieram manter "uma linha direta" entre ambos os escritórios para abordar assuntos como o reforço do Mercosul e a discussão de rebaixas tarifárias, e confirmaram a visita do ministro argentino pela cidade de Brasília em janeiro.



O Ministério das Relações Exteriores argentina informou que a visita de Solá será em 31 de janeiro, segundo o diálogo via teleconferência que por aproximadamente uma hora e meia e na qual falaram também de políticas comuns sobre as relações comerciais dos dois países e da articulação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.



"A relação entre a Argentina e o Brasil é entre dois países irmãos que historicamente mantiveram relações comerciais, culturais e políticas frutíferas", manifestou Solá durante a conversa, na qual os ministros coincidiram em dar importância para a participação do setor privado nas negociações comerciais entre ambos os países.



Outro assunto destacado na conversa foi o convite que Araújo fez para que Solá visite a capital do Brasil no mês que vem, que ficou marcada para 31 de janeiro.