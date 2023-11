DIARIO HUARPE compartió con más 100 alumnas y alumnos del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, la charla debate sobre el agua, el fenómeno de la sequía y la importancia del cuidado del ambiente para disminuir los efectos del calentamiento global.

“A nivel personal la verdad que es un tema preocupante”, comentó María Eugenia Guerrero, licenciada en Historia, la docente que inscribió al colegio para la charla. “Yo vivo en un barrio donde muy seguido tenemos escasez de agua. Y es preocupante, porque es agua incluso no para el desuso, sino para el uso de la casa”, contó.

Vale recordar que el Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera fue el primer colegio secundario de la provincia y el tercero en la República, precedido por el Colegio San Carlos de Buenos Aires y el Montserrat de Córdoba.

La charla debate se realizó en el salón de acto del histórico colegio fundado en 1862 por Domingo Faustino Sarmiento.

“El haber compartido esta charla con ustedes, para nosotros es fundamental”, dijo la profesora de Historia. “Cuando el ministerio nos habilitó para tratar el tema del agua en la materia fue una responsabilidad muy grande, porque no sabíamos por dónde empezar. Es un tema amplio, pero sabemos que la concientización del agua, en la sociedad, es complicada y a la vez fundamental”.

El equipo de DIARIO HUARPE llevó al colegio 800 revistas, de las que más 120 se distribuyeron entre los estudiantes presentes en la charla, y el resto quedó a disposición de la biblioteca y el establecimiento educativo para que sean repartidas entre los otros estudiantes que asisten al olegio.

“Aunque nosotros a partir de esto hagamos algo para enfrentar esta problemática que nos afecta a todos como humanidad, me preocupa porque no es solamente el agua que consumimos, es el agua que también necesitamos para vivir, para producir nuestros alimentos y hasta para la sanidad”, dijo Luciano Merlo, alumno.

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia y de paso, poner en discusión esta temática entre las nuevas generaciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

Tras la explicación sobre los contenidos que se pueden encontrar en la revista educativa, se proyectó el documental para reforzar los conceptos, y luego, se abrió el debate entre los presentes.

“Tengo un abuelo que tiene una finca y sé de los problemas que puede generar la falta de agua en la distribución”, contó a todos los presentes Ana Paula Vizzo. “Las plantaciones de mi abuelo, a lo largo de los años, se han ido achicando y últimamente solo son olivos, un poco de uva y si hay agua, planta tomate, aunque no terminan de llegar a su punto, por la sequía, por la falta de agua”.

Por su parte, Nicolás García. Otro alumno de colegio dio su parecer en el debate y dijo “Para mí, va a ser muy difícil, muy complicado y la verdad, muy controversial. En el mundo, es un tema que no se quiere hablar porque es muy difícil. A la vez, también es muy fácil malinterpretar y termina cancelándose. Algunas cosas ya están pasando y están pasando a un nivel desenfrenado. Porque los seres humanos no tenemos control sobre nuestras acciones, no medimos la medida de las consecuencias, lo que puede llegar a pasar. Entonces estamos generando un efecto invernadero muy, muy grande, que está trayendo consecuencias muy graves”.

Vale recordar que, desde el mes de octubre del año pasado, DIARIO HUARPE ya lleva más de 80 escuelas visitadas y distribuidas más de 20.000 revistas entre los estudiantes del nivel primario, secundario y terciario de San Juan.

La charla en frases

Luciano Merlo, estudiante

“A partir de esta charla, de lo que hemos hablado, ahora va a depender de lo que hagamos nosotros para enfrentar la realidad en la que nos encontramos y la que viene”.

Ana Paula Vizzo, estudiante

“Tomemos acciones, tratemos de mejorar. Si no ayudan más personas, y principalmente los políticos que, por ahora, veo que no quieren tomar medidas sobre lo que está pasando, creo que podemos hacer algo muy importante, que es generar un cambio, Si no pasa esto, va a ser muy difícil”.

María Eugenia Guerrero, profesora de Historia

“Creo que los mayores, los adultos, tenemos que tomar contacto con más información, porque nosotros tenemos que ser los mensajeros para que las nuevas generaciones tomen conciencia”.

Nicolás García, estudiante