Tras conocerse que el 6 de julio la temperatura promedio global llegó al récord de 17,23 grados Celsius (el día más caliente desde que hay registros sistematizados a nivel mundial), DIARIO HUARPE se contactó con el climatólogo Germán Poblete para conocer más sobre el suceso y el especialista aseguró que la situación es grave, compleja y preocupante.

“Estamos frente a un cuadro grave, muy complejo y preocupante a nivel mundial. Es que ya estamos muy cerca de alcanzar el máximo de la temperatura promedio global que la ciencia internacional considera límite o de no retorno”, dijo.

Algunos científicos aseguran que el registro del 6 de julio sería el más alto alcanzado en 125.000 años.

Las temperaturas podrían subir aún más y marcar nuevos máximos.

Un combo peligroso

Poblete explicó que si bien el clima, a lo largo de la historia del planeta (más de 4.500 millones de años), pasó por distintas etapas (de un terrón ardiendo en el precámbrico, a las grandes glaciaciones del cuaternario), la situación actual es muy diferente. “Es que el calentamiento global, generado por la acción humana, y la presencia del fenómeno El Niño, que todavía está en proceso y no alcanza su madurez, están jugando un papel determinante en esta realidad,” consideró.

Según las organizaciones y los especialistas internacionales, este año la temperatura promedio del planeta alcanzaría los 1,25 grados Celsius. A tan solo 0,25 grados Celsius de lo que se considera el principio de desastres naturales irremediables en el planeta.

El Niño

Se sabe que El Niño es un fenómeno cíclico de origen natural que calienta el océano Pacífico ecuatorial y, normalmente, su presencia se lo asocia a un aumento de las temperaturas a nivel mundial. Sin embargo, el aumento de la temperatura que ya se viene registrando desde hace años en el planeta, producto del calentamiento global y la emisión de gases efecto invernadero, han generado que este fenómeno sea cada vez más frecuente y extremo. Con la sumatoria de un dato no menor: los océanos del mundo (el Atlántico, el Índico, el Pacífico, el Ártico y el Antártico) están por encima de su temperatura normal y ese calor también se va a la atmósfera.

“Estamos en un territorio desconocido y podemos esperar que caigan más récords a medida de que El Niño se desarrolle. Estos impactos se extenderán hasta 2024”, afirmó un reciente comunicado difundido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Cómo repercute todo esto en San Juan

Según Germán Poblete, la temperatura global no se manifiesta de manera directa en la temperatura local. Pero, indirectamente, San Juan experimentará, incluso con un Niño ya maduro en los meses de agosto y septiembre “temperaturas por encima de lo normal”.

“El Niño, en la zona de Chile central, San Juan y Cuyo, siempre promovió primaveras y veranos con temperaturas por encima de lo normal", manifestó. "No obstante, hay posibilidades de que este año ingrese desde el Atlántico alguna que otra ola polar dando algunos respiros. Mientras que para el centro y el norte de Argentina, el fenómeno se traducirá en lluvias extremas, también muy superiores a las normales”.

Todo un mensaje

Teniendo en cuenta la realidad mundial, Poblete concluyó: “Los ciudadanos de a pie poco podemos hacer, más que ser conscientes de esta realidad. Porque las grandes decisiones las tienen que tomar los Estados y, principalmente, los que son más grandes, como Estados Unidos, China, India y todo Europa, que son los mayores productores de gases de efecto invernadero. Desde luego, ellos tienen que minimizar esos efectos, pero sabemos que todo esto se contrapone con los intereses económicos. Porque para reconvertir la industria que hoy funciona con los combustibles fósiles, se necesita mucho dinero que no quieren o no pueden erogar. Es decir, el panorama es complejo. Además, no hay que olvidar que todavía no hay una solución clara y precisa para remediar o reciclar la gran cantidad de dióxido de carbono que hay acumulado en la atmósfera”.

¿Qué pasaría si la temperatura promedio del Planeta aumenta a 1,5 °C?

• El cambio climático se aceleraría.

• Las sequías serían más intensas.

• Las inundaciones y tormentas más fuertes.

• Las olas de calor, prolongadas.

• Los glaciares en todo el mundo se derretirían.

• Los ecosistemas continentales y marítimos, desaparecerían.

• El nivel del mar, aumentaría.

• Se inundarían las áreas costeras bajas.

• Se produciría un aumento de la salinización del agua dulce.

Dato 1

La temperatura media del aire de la superficie de la Tierra del 6 de julio fue de 17,23 °C, rompiendo el récord registrado dos días antes (17,18 °C) y en comparación al del 24 de julio de 2022 de 16,92 °C.

Dato 2

Hoy, en España y Uruguay hay sequías extremas, en algunos estados de Estados Unidos y provincias de China, enfrentan olas de calor que ponen en peligro a decenas de millones de personas, y el hielo antártico, se está derritiendo a niveles jamás vistos.

Dato 3

