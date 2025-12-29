OpenAI presentó una actualización significativa en ChatGPT que permite a los usuarios personalizar el tono y estilo del asistente virtual, ajustando parámetros como la calidez del lenguaje, el nivel de entusiasmo y la incorporación de emojis. Esta funcionalidad, disponible en el menú de Personalización, ofrece tres niveles de configuración para cada variable, lo que amplía considerablemente las combinaciones posibles respecto a las opciones iniciales lanzadas meses atrás.

La novedad responde a una demanda creciente de usuarios que buscan adaptar la herramienta a distintos contextos, ya sean profesionales, educativos o personales, evitando un estilo único que no siempre resulta adecuado. Para usuarios corporativos y profesionales, esta mejora representa un avance que optimiza la eficiencia y reduce los tiempos en la elaboración de textos.

Durante 2025, OpenAI enfrentó críticas relacionadas con cambios en el comportamiento de sus modelos. Primero, algunos usuarios técnicos rechazaron un tono demasiado complaciente, y luego la llegada de GPT-5 trajo una versión percibida como distante. En este marco, la nueva capa de personalización se presenta como una solución, trasladando al usuario final la decisión sobre cómo quiere que sea la interacción con el asistente.

El debate sobre el tono de los asistentes de inteligencia artificial también se instaló en el ámbito académico. Expertos alertaron que un modelo que refuerza constantemente las creencias del usuario puede generar dinámicas poco saludables. En este sentido, ajustar la “amabilidad” del sistema funciona como un mecanismo para fomentar una relación más funcional y menos emocional con la tecnología.

Además de la personalización del estilo, OpenAI incorporó una mejora orientada a la productividad diaria: la edición en tiempo real de correos electrónicos dentro del propio chat. Esta herramienta permite intervenir directamente sobre fragmentos seleccionados del texto sin necesidad de dar indicaciones extensas ni interrumpir el flujo de trabajo.

Con estas innovaciones, OpenAI refuerza su estrategia de consolidar a ChatGPT como una plataforma versátil, capaz de funcionar tanto como asistente corporativo eficiente como en interacciones más informales y cercanas. En un mercado donde la inteligencia artificial se transforma en infraestructura esencial, el foco ya no solo está en las capacidades del modelo, sino en su integración efectiva en la rutina de millones de usuarios.