La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan difundió un informe que analiza la competitividad del turismo de compras en Chile durante la temporada de verano 2026 y concluye que la histórica conveniencia económica para los argentinos se redujo de manera drástica.

El estudio, elaborado por el Área de Estudios Económicos y Coyuntura, señala que la apreciación del peso chileno y el encarecimiento de los costos en dólares impactaron directamente en el poder adquisitivo de los turistas, especialmente de los sanjuaninos que cruzan la cordillera en busca de mejores precios.

Según el informe, el reciente triunfo electoral de José Antonio Kast generó una fuerte reacción en el mercado trasandino, con una apreciación de la moneda local. Como consecuencia, el dólar retrocedió en Chile y eso provocó:

Encarecimiento del consumo para extranjeros.

Reducción del margen de ahorro, achicando la brecha de precios favorable que existía en años anteriores.

Números que explican la pérdida de ventaja

Actualmente, la cotización promedio es de 900 pesos chilenos por dólar, mientras que en Argentina el dólar oficial ronda los $1.500. Esto implica una relación directa donde un peso chileno equivale a 1,67 pesos argentinos.

Esta paridad afecta todos los gastos del viaje: alojamiento, combustible, comidas y compras en shoppings u outlets, reduciendo significativamente el atractivo del destino para quienes buscaban ahorrar.

Cómo pagar para gastar menos

A pesar del contexto, la Cámara recomienda una estrategia financiera para quienes decidan viajar:

Usar tarjeta de débito asociada a cuenta en dólares.

Esta modalidad permite acceder a un tipo de cambio implícito cercano a 1,63 pesos argentinos por peso chileno, levemente más conveniente que el uso de efectivo o tarjetas de crédito sin configuración adecuada.

Impacto en el comercio local

El informe sostiene que el turismo de compras perdió su principal atractivo como herramienta de ahorro. Si bien la cercanía geográfica sigue siendo un factor importante para San Juan, el precio dejó de ser decisivo.

En este escenario, la Cámara considera que se abre una oportunidad para el comercio local, ya que parte del consumo que antes se fugaba hacia Chile podría quedarse en la provincia, siempre que se mantenga una oferta competitiva y atractiva para los clientes.